Vi betalte til lyden af tumult, da kioskfatter var ved at læse coronareglerne op for et par typer, der skulle have det fortalt med store bogstaver

»Husk nu at gå hjemad SENEST klokken 23!«

Jeg troede ellers, jeg var blevet voksen, men på mystisk vis har jeg nu igen fået sengetid og formaninger med i byen om, hvornår jeg skal til at gå hjem.

Og hvis jeg nu skal behandles som en tvær teenager, så lad mig da lyde som én, når jeg siger, at regeringen har mange styrker, men den største, tror jeg alligevel, skal findes i deres evne til at slå en god fest ihjel.

For 100 år siden havde man de brølende 20’ere, hvor man, ansporet af mismod og spiritusforbud oprettede smugkroer og forsøgte at danse og drikke sorgerne væk iført jakkesæt eller fjerboa. Vi – i hvad man roligt kan kalde de nølende 20’ere – må i stedet slå os til tåls med afstandskrav, duften af panisk afspritning og indtil for nylig Phillip Fabers morgensang.

Med en veninde under armen og med en nypodet næse skulle jeg ud og have de første fadøl nu, hvor døren til bylivet er åbnet på klem. Men jeg skal da love for, at der er sat anstandsdame og gårdvagt på herligheden, nu hvor udskænkningen stopper klokken 22, og byen udbeder sig nattero klokken 23, hvor alle barer skal lukke.