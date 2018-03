Listen: Det bredsnudede næsehorn er ved at uddø. Der er ulve i Danmark. Russerne står for døren: Vi nærmer os dommedag Listen er overbevist om, at dommedag er nær. Ikke mindst fordi tidens største musiknyhed er, at Salomonsen, Linnet og Sørensen tager på turné. Om et år.

