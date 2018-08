Gæste-Listen om supermarkedernes 'grill-tilbud': »Tak for at håne os lige op i sylten, Meny, Føtex, SuperBrugsen, Fakta, Aldi, Netto, Lidl og Irma«

Tour-monotoni

Det sagde han også i går

»Men i morgen bliver en spændende dag«, sagde samtlige landets sportskommentatorer. Hver aften.

Lagkagehumor

Slap af, bagermester Dejfjæs

»Smid os en video, hvor du brander dig selv. Måske er du så heldig, at vi indkalder dig til casting«.

Really? Til et fritidsjob som bagerjomfru? Hvis det kræver en performer at lange speltquinoamultikernestykker over disken i en af hovedstadens hippe bagerbutikskæder, insisterer Gæste-Listen på at få skiftet sin bankrådgiver ud med en fodjonglør.

Flydende flyveplads

Tintin-stemning på Langelinie

Hvor cool er det lige med en rød-hvid vandflyver, der dagligt lander og letter lige ud for Den Lille Havfrue?

Se, det er et rigtigt eventyr – i modsætning til bronzeskulpturen, der bare sidder og stener og ifølge Business Insider skraber bunden som »verdens mest skuffende og overvurderede turistattraktion«.

Sikker 1-0-føring til CO 2 -skurkene mod billedhuggerkunsten.

Sensommeroptur

Brugt ferie billigt til salg

»Ja, jeg har jo stadig hele min ferie til gode«, bemærker Gæste-Listen henkastet, men med tydelig diktion til kollegerne, der sidder sunket sammen over tastaturet med døde øjne, Aperol-ånde og behandlingskrævende post-ferie-blues.

Alle tilbudsaviser

Masser af godt til grillen

Tak for at håne os lige op i sylten, Meny, Føtex, SuperBrugsen, Fakta, Aldi, Netto, Lidl og Irma. Hvad er det ved et grillforbud, I ikke forstår? I kan stikke jeres trøffeloliemarinerede gourmetpølser op i egen, svedige tarm.

Designernedsmeltning

Håbløs skomode

»Hey, se mig, ligner jeg ikke bare en voldspsykopat, der har spiddet ungernes angorakanin med det yderste af forfoden?«.

Klipklappere med pelsbesætning klæder ingen. Heller ikke, selv om de er pisgule og koster en performerbagerjomfrus månedsløn.

Rottebefængte havnebade

De overtager verdensherredømmet

To rotter kan blive til flere end 800 på et år. Én rotte skiller sig af med omkring 60 ekskrementer i døgnet. 800 gange 60 gange 365. Tak for lort, møgdyr.

En sag for kommunen

Når Juno the Bakery holder ferie

Først gør I os til frådende kardemommesnurrejunkier, der skamfuldt og berøvet evnen til at administrere eget mundvand står i kø i timevis foran jeres bageri. Og så holder I lukket i HELE juli. I kalder det ferie. Gæste-Listen kalder det groft omsorgssvigt.