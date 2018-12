Fra plantefars i januar til fangeø i december: Listen opsummerer dit 2018 måned for måned

JANUAR

Hele Danmark begynder året med at spise kødlignende plantefars fra Naturli’. Bilder sig ind, at det smager godt, i omkring tre uger.

Landet bliver ramt af Sannemania - den relativt overraskende udvikling, i hvilken Sanne Salomonsen er gået fra mildt afdanket rockmama til landets sejeste kvinde i alle kredse fra Indre Vesterbro til Ydre Jammerbugt. Hvorvidt Sanne har knaldet Thomas Helmig, bliver tidens vigtigste spørgsmål i de kredse, Listen bevæger sig i.

FEBRUAR

Elon Musk, manden bag Tesla og SpaceX, sender sin egen private Tesla Roadster ud i det ydre rum med en løfteraket. Den spiller David Bowies ’Space Oddity’ på anlægget. Det er så menneskehedens eftermæle.

Prins Henrik dør og ligger på Castrum doloris, ’Smertensleje’, mens der er ’dekreteret hofsorg’. Selv ordene er federe, når man er kongelig. Udenrigsminister Søren Pind, nu fuldstændig grebet af galskab, starter en kampagne for at få sat vandtrykket op i privatboliger.

MARTS

Nikolaj Kirk, kokken, der egenhændigt fik fredet Amager Fælled, starter en kampagne for at få ulven til Sjælland. Lige om lidt snapper de efter løbeklapvogne i Ørstedsparken.

APRIL

Alle spiller Fortnite, et toppopulært onlinecomputerspil, der i vores erfaring går ud på at blive nakket af en 13-årig i løbet af de første tre minutter og derefter sidde og se de andre spille, mens man drikker ufiltreret vin fra Jurabjergene. Meditation, version 2018.

MAJ

»Vi er på en arbejdsplads – ikke på en campingplads«, skriver Jyllands-Posten i intern mail, der forbyder shorts og korte kjoler, som var de saudiske mullaher. Tillykke og Allahu Akbar til jer, drenge.

Ramadanen starter og dermed dansk politiks rituelle forestillinger om sultne muslimske bilister, der ikke kan flette på motorvejen. Det er som en evig sommerreprise af samme debile forestilling.

Super Dickmann’s, firmaet bag Lidls Kokos Küsse, anklages for racisme, efter at de har postet et billede af en brun chokolade iført brudekjole med teksten ’Vil du også være Meghan i dag?’. 2010’erne har udviklet sig til det rene nonsens.

JUNI

Retssagen mod Harvey Weinstein, manden, der var anledningen til #MeToo-bevægelsen, begynder. Oh Harvey, hvilken skade har du ikke forvoldt det mandlige køn og vores uimodsagte frihedsgrader. Dit fede røvhul.

På grund af varmen er sankthansbål ulovlige og dermed er der ingen symbolsk rituel afbrænding af kvinder på bålet i år. #MeToo har nu også ramt vejret.

Donald Trump holder topmøde med Kim Jong-un i en begivenhed, der får navnet ’Klovne-Yalta’.

JULI

Det danske fodboldlandshold kommer til VM og demonstrerer et spillesystem udført med samme visionære entusiasme som polske arbejdsmænd i færd med at fylde din indkørsel med stabilgrus. Holder længe, svært at nære de store følelser for.

Uffe Elbæk vil gerne være statsminister. Listen vil gerne eje 60.000 aktier i Google, købt i 2004, og en penis som en stutterihingst.

Alle tager på kunsthøjskole i Odder i det håb, at talentet kan føre til noget stort. Det kan det ikke, kursisttype.

Thaidrengene bliver befriet. Det føles dog stadig ikke, som om vi helt har fået forklaringen på, hvordan en skoleklasse ved et uheld ender 4 km inde i en grotte. Lidt som hvis Listens børn tager til Voldens Legeplads og bliver fundet i en kajak ved Saltholm.

AUGUST

Den russiske regering udnævner tidligere actionstjerne Steven Seagal som ’særlig udsending til USA’ med ansvar for at forbedre forholdet mellem de to lande. Klodens stødvise glidetur ned i parodien fortsætter.