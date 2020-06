Listen er pludselig begyndt at smile overdrevent indfølende til tilfældige sorte mennesker. Det skal jo ikke hedde sig ...

FOR ABONNENTER

Cd

Elton Johns ’Rocket Man’

Det utrolige faktum, at Trump – der i månedsvis kaldte den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, ’Little Rocket Man’ – i måneder via diplomatiet forsøgte at forære ham Elton Johns cd ’Rocket Man’ for at overbevise ham om, at det skam var kærligt ment. Præmieidiot.