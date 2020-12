Det dér er et skridt for langt, Brostrøm!

Ældreliv

Seniorpiratfesten i St. Merløse

Hvor 30 mennesker i alderen 60 år holdt ulovlig julefrokost med livemusik på et idrætsanlæg, indtil politiet kom. Flere flygtede med succes fra stedet, mens viagrapiller og blodtryksmedicin raslede ud af deres lommer.

Skuespiller

Danske Amanda Collin

Kendt i Danmark fra ’En frygtelig kvinde’, nu verdenskendt i Ridley Scotts sci-fi-horror ’Raised by Wolfes’, hvori hun spiller overbeskyttende morderisk robot-mor. Badass, boss og batshit-crazy som alle ordentlige mennesker.

CSR-politik

At FCK tager til Dubai for at ’vintertræne’

... i behagelige 26 graders varme, der jo er den ideelle temperatur til at blåstemple menneskerettighedskrænkelser. Det skal være jer vel undt efter et flot år med gode sportslige resultater og ro på de indre linjer. Røvhuller.