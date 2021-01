Kære influencere, tak for at minde os andre om, hvordan røvhuller ser ud

Konvertit

At Fie Laursen er blevet muslim, fordi hun fandt sine hunde

»Jeg skreg op til himlen: Allah, vis mig, giv mig mine hunde, og så har du en ny tilbeder«, fortæller influncer Fie Laursen på TikTok. Så dukkede hundene op efter to minutter. Livskriser er bare en kraftfuld måde at finde Gud på.

Influencernyt

#Makingmemories #Dubai

Tak til de hundredvis af influencere – der holder ferie i Dubai og poster striber af taktløse billeder på Instagram med hashtags som #makingmemories midt under en destruktiv pandemi – for at minde os andre om, hvordan røvhuller ser ud. Og særlig tak for at bringe den sydafrikanske variant ind i landet sammen med jeres nyindkøbte Christian Louboutin-sko.

Sell-out

Mads Steffensens jobskifte

I hvilket han forlader DR og ’Mads og Monopolet’ for at lancere hemmeligt kommercielt koncept. Det viser sig at være et program, hvor han sammen med kendte løser almindelige menneskers dilemmaer. Den brainstorm kan ikke have taget mere end ni minutter.