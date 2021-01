Står dronning Margrethe bag corona? Kan man se det på hendes tænder?

Udsagn

»Jeg elsker at skide«

Overskriften på ny podcast med ernæringsterapeut og fortaler for antiinflammatorisk kost Louise Bruun. Det er første afsnit i en samtaleserie med kvinder, »der handler om at leve et moderne liv med mening«. Og så enkelt kan det altså siges.

Lydtæppe

Sound Of Colleagues

Hjemmeside, der kan afspille baggrundslyde fra et kontor, heriblandt den søde purren fra laserprinteren og folks telefoner, der ringer, og keyboards, der klikketiklakker beroligende. Et plaster til et kæmpe blødende sår.

Spil



Håndbold

Så blev vi kortvarigt mindet om, hvordan det er at føle sig ægte i live, før vi igen sank ned i den grå, tågede sump af dage, der alle ligner hinanden.

Teori

Reptiler fra rummet

Dem, der i virkeligheden står bag corona-epidemien og World Economic Forums snarlige overtagelse af verden ifølge 12 millioner amerikanere og en del danske corona-konspirationsteoretikere. Blandt danske reptilians tælles Mette Frederiksen, Magnus Heunicke og dronning Margrethe. Man kan se det på hendes tænder.

Farligt

Hipster/terrorist-fuldskæg

Nu bandlyst i sundhedssektoren, da mundbind og N95-masker ikke kan sidde ordentligt uden på. Også bandlyst: fimset barista-overskæg (for bredde) og Kinesisk Overherre-hængeskæg (for lange).