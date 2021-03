En af Danmarks rigeste kommuner har i de seneste dage forvandlet sig til et slumområde i Bangalore

Akavet

Lægemiddelstyrelsens første video på TikTok

Hvori lægemiddelstyrelsedirektør Thomas Senderovitz går rundt og siger ting som »Det er her, det sker!«, mens målgruppen af rundryggedeteenagere sidder og råber »CRINGE« ad deres smartphones. TikTok er nu officielt død.

Lykketilstand

At Plantorama nu har åbent

Det eneste, vi småborgere med plantekasser og højbede har tænkt på de seneste uger, er at komme ud i et plantecenter og købe jordforbedrende pottemuld og mandshøje hortensiaer til at skærme mod hjemsendte naboers nyfigenhed. Alle andre hedonistiske behov er efterhånden visnet hen.