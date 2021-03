Nu skyder svenskerne russisk vaccine ind. Er de villige til hvad som helst for at holde barerne åbne?

Hot

Vaccinekalenderen

Den eneste kalender, man lige nu gider have hængende, så man kan glæde sig til at blive stukket i uge 17, lige indtil forskerne finder ud af, at Pfizers vaccine i sjældne tilfælde får folks skuldre til at selvantænde. Overgår dog ikke Listens tidligere yndlingskalender: ’Women in Waders’, der primært fokuserer på kvinder iført fiskeudstyr.

Dresscode

Generation Z’s krig mod skinny jeans

»Skinny jeans er bare så ucool«, mumler TikTok-generationen med deres spinkle influencerstemmer. Bare fordi skinny jeans ikke sidder godt på jeres svækkede gamernumser, kan det da godt være, de sidder godt på os andre (men på den anden side: Det gør skinny jeans jo aldrig).