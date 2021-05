Alt er normalt igen. Hvide midaldrende mænd styrer atter mediebranchen og verden

Stort

At kronprinsen er vaccineret

Nu åbner livet for alle os 50-årige mænd, så vi kan vende tilbage til vores personlige trænere for at ’få et ORDENTLIGT FØRERHUS til weekenden’ og til vores fedtfrysningstimer hos Nygart og de vertikale vinsmagninger af supertoscanere i Indre By og til Volvo-forhandleren i Valby uden mundbind og weekendturene med ’drengene’, så vi kan bagtale velfærdsstaten/kvinder. Normalitet!

Argument

»Jeg er måske nok den sidste her i verden, der vil kvaje mig på den måde en gang til«

57-årige Henrik Qvortrups argument for, at han godt kan bestride topstillingen på Ekstra Bladet. Folk, der har brudt loven én gang, gør det jo aldrig igen.

Sandhed

At vi hvide ældre mænd i mediebranchen kan overleve alt

Uanset om vi har siddet inde for at stjæle folks bankoplysninger, kørt vores bil ind i en betonklods, sendt dickpics til elskerinden, lagt os beruset nøgen ved siden af en 7-årig eller skidt på en kollegas skrivebord, så er der altid nogen til at gribe os. Tak for det, andre hvide mænd.

Megalæksi

Cyklende politi i shorts

De kan sikkert både servere knippelsuppe og makulere Tibet-dokumenter som enhver anden strømer, men hold da kæft, hvor er det cute, når de kommer cyklende på deres mountainbikes på Strøget i bare ben.

Asyl-ø

Langeland

Det gør ikke noget godt for huspriserne, når naboejendommen huser – i bogstaveligste grad – potentielle øksemordere.