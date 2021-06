Tak for at redde mine døtre fra at blive kørt ned, Pilou Asbæk!

Nonsens

At Corona er verdens mest værdifulde ølmærke

Selv med et så belastet navn og deres sjattynde pis-inducerende majsøl kunne ingen slå dem af tronen. For dårligt, Carlsberg.

Skadefryd

At den orange ork lukker sin blog

... efter blot 29 dage, fordi ingen ifølge en analyse fra The Washington Post længere gider at læse, hvad han skriver. Måske er mareridtet endelig ovre.