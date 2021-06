Hvad er det lige, der foregår på Berlingske?

Sjovt

TV 2’s Tour de France-reklame

Hvorunder mænd barberer ben og spankulerer rundt i nedringet lycra. Altid sjovt at lave grin med mænd og vores forvrængede selvindsigt.

Medienyt

Berlingske, det nye ufo-medie

Cirka hver femte historie i Berlingske handler nu om, hvorvidt der findes ufo’er. Frisk strategisk skifte i Pilestræde væk fra forsommerens sats på primært historier om sugardating.

Farligt

Høfeberdråber med crazy bivirkninger

Enhver erfaring viser, at høfeber-øjendråber ikke virker, medmindre der også er en reel risiko for flækket hornhinde, grå stær, sløret syn, og at højre øje falder ud, hvis man bremser for hårdt op for krydsende trafik.