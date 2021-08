Hey, lad os tale lidt mere om Vermunds bryster. Og Khaders. Og mine

Diskussionsemne

Pernille Vermunds bryster

... der nu kritiseres for at tage fokus fra hendes politik, efter at hun har fremlagt sin nye politiske plan i Berlingske siddende på en tømmerflåde i en våd, rød kjole som en 1950’er-pinup på en Ford Mustang. »Som visualisering af partiets politik er de nogenlunde på niveau med billeder af Putin til hest i bar overkrop«, skrev en kritiker.

Hot på Facebook

Naser Khaders bryster

... i hans seneste Facebook-selfie. Nøgen overkrop, behåret, solbrun fra sin ’sygeorlov’, musklerne i skuldrene dirrende af spændinger, efter at han ikke længere har held med at tvinge kvinder til at ’give ham lidt massage’.

Knap så hot

Listens rødvinspatter

Lige så hængende som altid. Som +50-årig er man bare ligeglad.