»Jeg er ikke en krænker i ordets bogstavelige forstand«. Okay, så kun i overført betydning, Khader?

Ritual

Kageordninger

Det organiserende princip for torsdage/fredage på alle landets arbejdspladser. Der er kagelister over, hvem der har kagetjansen, der er faste mødetidspunkter, obligatoriske klapsalver til kagen, de samme mennesker, der kommer med kagekommentarer, og den samme dans om, hvem der er skamløs nok til at tage det sidste stykke.

Antifeministisk

Kageordninger 2

Arbejdspladsens måde at undertrykke kvinder på ifølge det nye ’Manifest mod kageordning og andre krænkelser’. »Kageordningen er en afledningsmanøvre, som forsøger at bilde os ind, at vi skal glaze i stedet for at tænde op under vores faglige raseri og kompetencer«, hedder det. Der er også sindssygt mange hurtige kulhydrater i.

Nyhed

Ugens Khader-citat

»Jeg er ikke en krænker i ordets bogstavelige forstand«. Kun i overført betydning, Khader?