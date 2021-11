Står Mads Christensen bag årets værste julekalender?

Evighedsserie

Coronaepidemien, sæson 3

Starter præcis som sæson 2 med, at smitten buldrer løs efter efterårsferien, men regeringen reagerer for sent, da den er optaget af minkskandalen. Nu er julen i fare. Er det os, eller er de løbet total tør for nye ideer?

Håb

»Jeg går bare og drømmer om at blive nær kontakt. Men der SKER INGENTING«

Kollega onsdag. Tidens hotte begrundelse, når man har brug for en øv-dag.