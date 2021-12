Listen har fået corona og er i isolation i 4 grader varmt sommerhus med en taske underbukser

God bedring I

Magnus Heunicke har fået corona

»Den her sygdom er ikke for sjov«, sagde sundhedsministeren og postede et billede fra sygesengen, hvor han ligger iført sort T-shirt under hvid dyne og stirrer ind i kameraet med sine lidende våde hundeøjne og et lille tappert smil. Listen måtte rive sine øjne ud.

God bedring II

Prinsesse Mary har fået corona

»Hendes Kongelige Højhed opholder sig i isolation i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg«, skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Ikke dårligt sted at være, hvis man endelig skal befinde sig i uoverskuelig telefonkø på tredje time hos Smitteopsporingen.