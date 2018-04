Skudt i byen: Må man tage hunden med sig ind i himlen? ... Nej

»Vi er oppe i det allerværste, for der er tale om et forberedt og seksuelt motiveret drab. Og så er der en lang række skærpende omstændigheder«, mener anklageren i ubådssagen Jakob Buch-Jepsen.

Han er i gang med sin afsluttende procedure i sagen mod den drabstiltalte ubådsbygger, som er tiltalt for at have seksuelt mishandlet den svenske journalist Kim Wall ombord på sin ubåd i august sidste år.

»Det skal straffes hårdere at begå en seksualforbrydelse mod en tilfældig person, som man ikke har kendskab til. Her er der tale om en journalist, som er på arbejde for at foretage det her interview med manden«, siger anklageren.

Og skulle retten mene, at der ikke er grund til at idømme en livstidsstraf, så vil anklagemyndigheden bede om en forvaringsdom. Anklageren peger på, at forvaring skal vælges, når betingelserne er opfyldt.