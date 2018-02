7 nedslagspunkter: Det har prins Henrik sagt om sin rolle i kongehuset Historien om prins Henrik er også historien om en mand, der gennem livet følte, at han befandt sig i skyggen af sin hustru. »Jeg mener, og det vil jeg mene til den dag, jeg dør, at jeg er nummer to«, har prins Henrik blandt andet sagt. Og ikke kun én gang, men adskillige gange, har han offentligt stået frem og kritiseret det, som han kaldte manglende ligestilling i kongehuset. Politiken er gået i arkiverne for at finde ud af, hvad prins Henrik præcist sagde, når han offentligt satte ord på sin ærgelse. Hver gang vakte det debat.

2002

I et interview med B.T. 3. februar beklager prins Henrik sig over at være blevet tilsidesat i forbindelse med årets nytårskur til fordel for kronprins Frederik.

Han udtaler blandt andet:

»Når jeg læser, at jeg bliver kasseret som nummer to. Så bliver jeg i tvivl om min situation og min tilværelse i Danmark«.

Udtalelserne skaber meget debat i medierne.

2007

I et interview med det franske ugeblad Point De Vue i marts udtaler prins Henrik sig igen om sin status i kongehuset:

»I dag får en konges kone titlen dronning. Men en regerende dronnings mand bliver ikke konge ved ægteskab. Sådan var det ikke i Navarre, et kongedømme i Sydfrankrig i Middelalderen. Her fik regerende dronningers mænd titel som konge. Det var stadig deres dronninger, der regerede. Men der var i det mindste en vis ligestilling i hofetiketten«.

Udtalelserne tolkes i medierne som om, prins Henrik gerne vil være konge, og debatten blusser op igen.

2009

Prins Henrik udtaler sig efter folkeafstemningen i juni om ligestillingen mellem kønnene i arvefølgen til B.T.:

»Jeg vil blive ved med at stå fast ved det... Jeg håber, at mænd vil blive lige så ligestillede som piger. Og så vil jeg vende den om og stille spørgsmålet til befolkningen: Hvad synes I om ligestillingen?«.

2010

I samtalebogen med den fransk-danske journalist Stéphanie Surrugue kommenterer prins Henrik danskernes modtagelse af ham og ikke mindst hans rolle som prinsgemalen - dronningens ægtemand.

»Forestil Dem ramaskriget, hvis min søn, når han er blevet konge, bestemmer, at hans kone bare skal være prinsesse, ikke dronning. Forestil Dem, at kong Frederik havde sagt til min svigermor, at hun bare skulle være prinsesse Ingrid«.

2013

Prins Henrik udtaler sig i februar om sin rolle til det franske ugeblad Point de Vue:

»Jeg mener, og det vil jeg mene til den dag, jeg dør, at jeg er nummer to. Og i øvrigt er jeg ikke den eneste, der har det sådan. Prins Philip deler holdningen. Det er en omvendt diskrimination«.

Jeg mener, og det vil jeg mene til den dag, jeg dør, at jeg er nummer to. Og i øvrigt er jeg ikke den eneste, der har det sådan

2015

Under et pressemøde med den hollandske presse 18. februar forud for statsbesøget til marts siger prins Henrik:

»Hvorfor skal jeg være under min kone? Hvorfor?... Hvorfor skal Danmark kopiere England og ikke kopiere Spanien eller Skotland? Dronningerne af Skotland har gjort deres mænd til konger«.

Hvorfor skal jeg være under min kone? Hvorfor?

I et interview med den franske avis Le Figaro 12. oktober siger prins Henrik igen, at det er »indlysende, at jeg burde kongegemal og ikke prinsgemal«.

2017

I august fortæller kongehuset i en pressemeddelelse, at prins Henrik ikke vil begraves sammen med dronning Margrethe i Roskilde. Det får Se & Hør til at interviewe prinsen på hans franske slot. Det opsigtsvækkende interview bringes 8. august:

»Min kone giver mig ikke den respekt, som en almindelig kone skal give til sin ægtefælle (...) Det er hende, der gør mig til nar. Jeg har ikke giftet mig med dronningen for at blive begravet i Roskilde«.

Fire uger senere oplyser kongehuset, at prins Henrik lider af demens. Se & Hørs chefredaktør udtaler bagefter, at man fremover vil være »yderst påpasselig« med at interviewe prinsen.

Research: Politikens Bibliotek og Research