Tidslinje: Vigtige datoer i prins Henriks liv

2011

Europabevægelsen kårer prins Henrik til 'Årets Europæer'. Europabevægelsens formand, Erik Boel, begrunder valget af prins Henrik: »Med prisoverrækkelsen i 2011 ønsker vi at sende et budskab om betydningen af det kulturelle og menneskelige Europa. Mere end måske nogen anden har prins Henrik evnet at bygge bro mellem dansk og europæisk, især fransk, kultur«.

Udgiver bogen ’Fabula’, som indeholder 20 digte og fotos af 30 af Prins Henriks skulpturer. Tekster på både dansk og fransk.

2013

Sammen med dronning Margrethe afholder prins Henrik udstillingen ’Pas de deux royal’ på museet ARoS i Aarhus, hvor bl.a. prinsens skulpturer er med.

Prins Henrik overrasker alle, da han en søndag i december tager en spadseretur på Christiania sammen med fire udenlandske gæster. Besøget er ikke officielt planlagt.

2014

80-års fødselsdagen fejres på prinsgemalens franske vinslot Chateau de Cayx med familien. Det var første gang nogensinde, at dronningen og prinsgemalen var omgivet af alle otte børnebørn på deres franske slot, og netop det var prinsgemalens store ønske på dagen.

Prins Henrik udgiver digtsamlingen ’I mine lykkelige nætter’ på både dansk og fransk.

April 2015

Prins Henrik melder afbud til karettur, balkonvink og gallafest i forbindelse med dronningens 75 års fødselsdag på grund af influenza. Den efterfølgende morgen rejser han på ferie til Venedig, og da det kommer frem i pressen, får prinsen en del kritik for sine dispositioner.

Hoffet meddeler, at salg og produktion af vin på slottet Château de Cayx er blevet bortforpagtet. Vinen fra Château de Cayx vil fortsat bære prinsgemalens navn.

31. december 2015

Dronning Margrethe meddeler i sin nytårstale, at prins Henrik går på pension. Han vil kun i meget begrænset omfang deltage i officielle arrangementer fremover.

April 2016

Efter i årtier at have kaldt sig selv for prinsgemal, ændrer prins Henrik sin titel tilbage til prins. Prins Henrik finder, at det passer bedre til hans nuværende situation efter pensioneringen, siger hoffets kommunikationschef, Lene Balleby.

Januar 2017

Prins Henrik åbner en udstilling med sin private samling af orientalsk jadekunst på Koldinghus.

10. juni 2017

Dronning Margrethe og prins Henrik kan fejre guldbryllup og fejrer det under private former ombord på Kongeskibet Dannebrog.

3. august 2017

Kongehuset meddeler, at Prins Henrik ikke ønsker at blive begravet i Roskilde Domkirke, som det ellers har været planlagt. Dvs. at prinsen ikke kommer til at ligge ved siden af dronningen under den sarkofag, som billedhugger Bjørn Nørgaard har udarbejdet. Dronningen er indforstået med beslutningen, men det ændrer ikke ved hendes begravelsesplaner. Prinsen ønsker fortsat at blive begravet i Danmark.

8. august 2017

Det vækker opsigt, at prins Henrik til ugebladet Se og Hør udtaler, at dronning Margrethe ikke giver ham »den rette respekt«, og at hun »gør ham til en nar«.

6. september 2017

Kongehusets kommunikationsafdeling meddeler, at prins Henrik lider af demens:

»Det er med inderlig beklagelse, at Hendes Majestæt Dronningen har bedt Hofmarskalen meddele: I forlængelse af et længere udredningsforløb og senest en række undersøgelser foretaget i løbet af sensommeren har et specialistteam ved Rigshospitalet nu konkluderet, at Hans Kongelige Højhed Prins Henrik lider af demens«.