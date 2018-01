DA: Kommunerne kunne få 28.000 indvandrere i job, hvis de lærte af hinanden

Toppen Kommuner med den højeste andel indvandrere med ikke-vestlig baggrund, som er i beskæftigelse: Vallensbæk (57 %)

Glostrup (50 %)

Herlev (49 %)

Tårnby (49 %)

Rødovre (49 %)

Egedel (49 %) Vis mere

»Det kan tyde på, at de virksomhedsrettede indsatser er dem, der giver bedst virkning. Især løntilskud og til dels virksomhedspraktik ser ud til at have en positiv effekt. Derfor kan det også have betydning, hvilke typer virksomheder, der er i kommunen, og om de er åbne over for samarbejde«, forklarer Iben Bolvig, som er projektleder og en af seniorforskerne bag rapporten.

Hun tilføjer:

»Vi har også kunnet konstatere, at der er en tendens til, at de kommuner, der i forvejen har en stor del indvandrere, klarer sig bedre med at få nye i arbejde. Måske fordi de har erfaringerne i forvejen«.

Gab kan halveres

Ifølge DA's analyse ville eksempelvis København Kommune kunne få over 3.400 flere indvandrere i beskæftigelse, hvis man gjorde det så godt som Glostrup, der minder om København på en række parametre, men hvor hver anden indvandrer med ikke vestlig baggrund har et job (i København er det 42 procent).

Aarhus kunne få over 3.700 ekstra i job, hvis man kunne gøre det så godt som Herlev.

Odense ville få 2.400 ekstra i arbejde, hvis man kom på niveau med Rødovre.

Bunden Kommuner med den laveste andel indvandrere med ikke-vestlig baggrund, som er i beskæftigelse: Jammerbugt (27 %)

Brønderslev (27 %)

Vordingborg (27 %)

Assens (27 %) Vis mere

Og så videre og så videre.

Hvis det lykkedes hele vejen rundt, ville gabet mellem ikke-vestlige indvandrere og den generelle befolkning blive markant mindre, når det gælder beskæftigelse. 60 procent af den generelle befolkning arbejder. Er 49 procent af landets over 248.000 indvandrede med ikke-vestlig baggrund i beskæftigelse, ville gabet være halveret, viser regnestykket fra DA's økonomer.

»Men«, siger seniorforskeren fra VIVE.