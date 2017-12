Helt unge nigerianske prostituerede skaber uro og bekymring Kriminelle netværk sender nu yngre nigerianske kvinder til Danmark for at tjene penge på gadeprostitution. Reden International er bekymret for, at flere af dem er mindreårige. Rigspolitiet bekræfter tendensen.

»Hey Sweetie. Where are you going?«, siger den unge kvinde med kælen stemme til de mænd, der passerer hendes flise på fortovet. Klokken nærmer sig midnat, temperaturen flirter med frysepunktet og det kulørte neonlys fra gadens hoteller, stripbarer og sexbutikker danser på asfalten.

På Istedgade i København betyder julen voldsom trængsel og alarm for de nigerianske kvinder, som dominerer gadeprostitutionen.

På en enkelt nat her i julen besøger 80-90 af dem den natcafé, som Reden International driver sammen med Center mod menneskehandel i en sidegade til Istedgade.

Det er ’business as usual’ – men så alligevel ikke.

»Vi ser en klar større andel af yngre kvinder på mellem 19 og 22 år, men vi kan have en kraftig mistanke om, at flere af dem er mindreårige«, siger Malene Muusholm, der er teamleder for opsøgende arbejde hos Reden International.

Reden International arbejder med udenlandske kvinder i prostitution med særligt fokus på ofre for menneskehandel. Organisationen ved fra europæiske samarbejdspartnere, at Middelhavslandene Italien og Spanien for få år siden havde store problemer med netop mindreårige, nigerianske prostituerede.

»Så det er et udtryk for, at bagmændene sender de her unge piger længere og længere op i Europa«, siger Malene Muusholm.

Kvinderne strømmer til Europa

Hos Rigspolitiets Nationale Efterforskningsenhed, som arbejder med organiseret kriminalitet, bekræfter vicepolitiinspektør Lars Mortensen, at der der er kommet flere yngre og potentielt handlede kvinder fra Nigeria.

»Det er også det, vi ser, så det er vores klare opfattelse«, siger Lars Mortensen.

Billedet stemmer overens med en rapport fra FN’s agentur for migration, IOM, om seksuelt udnyttede migranter. Antallet af potentielle ofre for menneskehandel, der er ankommet over Middelhavet til Italien, er steget med næsten 600 procent fra 2014 til 2016. Tendensen er fortsat i første halvår af 2017 med flest piger og unge kvinder fra Nigeria, står der i rapporten fra juli.

I 2014 ankom 1.454 nigerianske piger til Italien, mens der i 2016 ankom 11.009.

Rapporten slår også fast, at seksuel udnyttelse i stigende grad rammer yngre piger – ofte mindreårige – som allerede under rejsen til Europa har været udsat for vold og misbrug.

Der er kommet mere kriminalitet i miljøet, hvor de ruller kunderne og stjæler fra dem Malene Muusholm, teamleder

Tilstrømningen af yngre, nigerianske kvinder skaber uro blandt de prostituerede på Istedgade og bekymring hos Reden International.

»De er udsat på en anden måde, de er socialfaglige sværere at gå til for os, og de bruger også nogle andre metoder, end de ældre nigerianske kvinder«, siger Malene Muusholm.

Hvordan andre metoder?

»De fleste af dem er mere hardcore. Det er selvfølgelig udtryk for, at de er desperate, men der er kommet mere kriminalitet i miljøet, hvor de ruller kunderne og stjæler fra dem«, siger hun og fortæller, at de ældre nigerianske kvinder klager over de yngre, fordi de ødelægger forretningen for dem.

Ofre for menneskehandel

IOM anslår i sin rapport fra Italien, at 80 procent af de piger, der ankommer til Italien fra Nigeria, er potentielle ofre for menneskehandel med seksuel udnyttelse for øje.