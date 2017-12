Lad julesorgen slukkes

Hvis De har travlt, behøver De ikke læse dette, men jeg er selvfølgelig glad, hvis De gider.

Måske skulle De gå i kirke i eftermiddag, altid så – stemningsfuldt. Den religiøse interesse er på vej opad, ateisterne ruster sig i harme, det er gode tegn. ’Ej alt i fred-lér forme/men vælge livets storme ...’.

På den såkaldte kristne front, folkekirkefronten, er Dansk Folkeparti – og regeringen – ligefrem blevet vred over, at en skole i Nordsjælland ikke ville sende de små klasser til julegudstjeneste i skoletiden.

Jeg er mere vred over, at de tilsyneladende har gjort det, eftersom forkyndelse ikke hører hjemme i skolen. Men er vi ikke et protestantisk samfund, oplært i kristendomsforståelse og udbredt tolerance? Vel er vi så. Tolerancen bør omfatte dem, som ikke vil og ikke kan.

Nu har jeg fejret jul i over 70 år, og det er blevet lidt trivielt. Mit hjem var ikke kristent, men min far var opvokset i Vartov og havde en skjult hengivenhed for julen, som foregik i Baldersgade på Nørrebro – seks børn og to – med tiden kun en – voksen, idet min farmor blev ramt af den spanske syge i 1920 og døde fra hele børneflokken.

Til jul fik de flæsk fra Vendsyssel, og de havde et juletræ i den toværelses lejlighed. Træet var pyntet med glaskugler, fehår og dannebrogsflag. Mange år efter skulle jeg selv gå ned i kiosken for min far og købe fehår og flag, som blev sat på træet i næstsidste øjeblik og fjernet igen i sidste.

Min mor hadede nemlig julen.

Hun har hadetden af de samme grunde, som jeg har modvilje. Allerede i 1940’erne var julen blevet ’kommerciel’: fortravlet og præget af udbud og tilbud og dyrt fjolleri, som man kunne undvære. Det gamle spøgelse fra Horsens, min morfar, overlæreren, sad fast inde i min mor, som fægtede med sin forfængelighed mod sin ærlighed og aldrig – thi hun var lyriker! – gad gå til bunds med noget, der havde det bedst på overfladen.

Således lagde hun ud med postulatet om godt og fredeligt julehumør, mens hun indvendig skummede af raseri og den frygtelige fornemmelse af kollektivt tidsspilde og fordummende forbrugerisme. Hun fik aldrig, hvad hun ønskede sig. Det, hun ønskede sig, var et andet liv, et andet sted, i en anden verden, julen uden krig og sorg … ’og børnene i Østen —’, som et af hendes digte klang i en linje. Og »ude på den mørke vej/ går der en fremmed/som måske er mig«.

Komponisten Louis Mølholm – nu helt glemt, men han var udmærket og boede forrest på Amager – satte digtene i smuk klavermusik.

Han blev også kåret – af hende – som komponist til indvielsen af Frederiksberg Rådhus. Hun havde skrevet kantaten »Der står han som han fordum stod/ med børn, der leger ved hans fod,/ den høje landefader – da di da dum !« – om Fredrik VI ved indgangen til Frederiksberg Have).

Men bestyrelsen, formandskabet eller andre magthavere syntes ikke om Louis Mølholms musik, og komponisten Svend S. Schultz overtog jobbet.

Det var sådan en lokal miniskandale, som Mølholm aldrig kom godt over – min mor heller ikke.

Men nu står hunved det skurede køkkenbord, og det er dagen før jul, og der skal koges klejner – det skulle der. (Hvor min far er, aner jeg ikke, formentlig ryger han en cigar inde i stuen, fordi det er jul).

Vi børn var henrykte, vi skulle noget sammen med vores mor, det var mere hyggeligt end at få en rørt æggeblomme (en æggesnaps) – der var intet, der kunne gå galt.