Duer ikke! Væk!

Jeg har selvfølgelig også mine egne dagbøger spredt fra begyndelsen af tresserne til den dagbog fra i dag. Det gør mig urolig, hvis der er en blank side, hvor der intet står. Jeg har en tvangstanke om, at man skal kunne spørge ’hvad lavede du den 24.7.1969’ og få prompte besked på, at jeg var forkølet og frk. Petersen passede to børn. Aha-a!

Er der et mønster, en stemme, som trænger igennem med et budskab, som et ledemotiv, en musikalsk frasering, som er min? På ingen måde! ’Anmelde tv’ – ’Med toget til Aalborg’ – ’Så døde onkel Bror, 91 år’. Når jeg føder børn: stjerner og flag. Når jeg opereres: slanger og grumme dødningehoveder.

PÅ DENNE baggrund fatter jeg egentlig ikke, hvad Nationalmuseet vil med en ny sending helt normale dagbøger, fordi de jo tilsammen tegner et forlorent overføringsbillede af et tidsrum, der var mere kompliceret for os alle – men enkelt (altså ikke i betydningen ’nemt’) for os selv. Jeg bliver mere og mere taknemmelig for, at der er nogen, som holder fast på samfundsperspektiver og -tendenser. Nogen der graver sig ned i bestemte alment relevante emner og lader dagligdagens små trakasserier ligge.

Luk så den dagbog!

HELLERE skulle man måske skrive en årsbog, når året slutter og summeres op i de centrale emner.

Vi fik en V-LA-K regering, som til næste år nok er historie. Det har ikke været et godt år, og Thulesen Dahl står på spring til en stor karriere, der vil minde os om udviklingen i andre europæiske lande. Socialdemokraterne vil måske gå i regering med ham – og skylden har vi alle, fordi vi ikke entydigt tog afstand fra hans parti og gjorde det ensomt.

Fra dagbøger ved vi, at sådan føles det slet ikke. Han er da fornuftig, og sundhedsvæsen og de ældre vil få det endnu bedre, mens kvaliteten skubbes bagud, og flygtningene skubbes i havet.