Det kan blive svært at gøre Danmark vildsvinefrit Den tætte bestand af vildsvin i Nordtyskland gør det til en svær opgave at udrydde dyrene i Danmark, som Miljø- og Fødevareministeriet lægger op til af frygt for afrikansk svinepest.

Vildsvin i den danske natur skal skydes. Sådan hedder det kort og godt i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, hvor man frygter, at vildsvin kan bringe afrikansk svinepest til Danmark og dermed true den store danske svineeksport.

Men det vil være næsten umuligt at gøre Danmark vildsvinefrit, så længe der er mange vildsvin lige syd for grænsen, lyder det fra flere sider.

Samtidig efterlyser både Danmarks Jægerforbund, hvis medlemmer i givet fald skal stå for skydningen, og Danmarks Naturfredningsforening mere viden om, hvad der er de vigtigste smitteveje for afrikanske svinepest.

Jægere er ikke taget i ed

Ministeriet lægger op til, at vildsvin skal kunne jages frit en stor del af døgnet, også i de mørke timer. Samtidig vil det blive tilladt at bruge kunstigt lys til jagten og at jage vildsvin ved foderpladser. Det kan i forvejen tillades efter ansøgning, men tanken er, at det skal være tilladt generelt.

Vores holdning pt er, at vi ønsker en voksende bestand af vildsvin i Danmark Claus Lind Christensen, Danmarks Jægerforbund

Sagen er ikke blevet drøftet med jægerforbundet på forhånd, oplyser formanden, Claus Lind Christensen.

»Vores holdning pt er, at vi ønsker en voksende bestand af vildsvin i Danmark. Men vi er opmærksomme på, at afrikansk svinepest kan give nogle udfordringer, og nu er vi i dialog med ministeriet«, siger Claus Lind Christensen.

Sagen skal behandles på et hovedbestyrelsesmøde i forbundet 12. januar. Inden da vil forbundet gerne have afklaret hvilken reel risiko, vildsvinene udgør i forhold til at smitte tamsvin med afrikansk svinepest.

Sygdommen har siden 2014 spredt sig vestpå fra de baltiske lande, især blandt vildsvin, men et mindre antal tamsvin er også blevet ramt. Afrikansk svinepest kan smitte fra dyr til dyr og via kødpålæg, kødaffald og transportbiler. Sygdommen er uskadelig for mennesker, men forårsager en smertefuld død hos svin.

»Der er masser af muligheder for overførsel af sygdommen: Transport af svin ud og ind af landet, østeuropæiske ansatte, der er hjemme hos deres familie en gang imellem, der er turister, der for eksempel medbringer fødevarer til Danmark. Jeg vil gerne se en samlet risikovurdering«, siger Claus Lind Christensen.

Mange vildsvin i Nordtyskland

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Ella Maria Bisschop-Larsen, er på samme linje.

»Det er ikke modvilje mod at skyde vildsvinene, hvis det virkelig er det, der skal til. Men myndighederne skylder at gøre klart, hvad der er den største risiko for at få sygdommen ind i landet. Hvis man begynde at skyde til højre og venstre og dag og nat, skal man også være sikker på, at det er det, der kan holde svinepesten ude af Danmark«, siger hun.

Hun tvivler på, at det vil kunne lade sig gøre at holde vildsvinene væk, så længe der er meget tætte bestande i Nordtyskland. Samtidig minder DN-præsidenten om, at det trods en intens indsats ikke er lykkedes at slippe af med mårhunden, en invasiv art, som må jages hele året.

Majs er guf for vildsvin

Danmarks Jægerforbund anser det for helt afgørende, hvad der sker i Slesvig-Holsten, og er ved at undersøge sagen for at kunne fastlægge sin holdning til ministeriets ønske om at slippe af med vildsvin i Danmark. Det vil under alle omstændigheder kræve en kontinuerlig indsats, siger Claus Lind Christensen.

Den tætte bestand skyldes blandt andet, at der dyrkes meget majs i Nordtyskland. Det sætter vildsvin stor pris på, og samtidig kan de gemme i sig det. Dertil kommer, at de både i Nordtyskland og andre områder bliver fodret af jagtkonsortier.

Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsens kontor for husdyrsundhed, fortæller, at der er diskussioner i EU om fodringen af vildsvin.

»Problemet i Nordeuropa er, at vildsvin er blevet mere og mere attraktive for jægere. Nogle jagtkonsortier fodrer vildsvinene meget heftigt. Det gør, at vi i Nordeuropa har fået de tætteste vildsvinebestande overhovedet. Der er allerede restriktioner på fodring i de baltiske lande. Det forsøger vi også at få i de øvrige lande, og det skal drøftes på EU-møder i januar«, siger han.