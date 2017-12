Sket i ugen: På loftet sidder vatnissen

På loftet sidder nissen med sin risengrød, og selv om rotten har spist det hele, er han mægtig glad.

Det er sådan, vi har valgt at portrættere Anders Samuelsen i denne uge, for det kan simpelthen ikke nytte at fortsætte med træmetaforerne. Da Liberal Alliances leder – ganske som forudsagt i sidste ’Sket i ugen’ – havde opgivet sine ultimative krav om historisk store skattelettelser inden jul, begyndte han nemlig selv at tale om, hvordan han var kommet ned fra det træ, han var kravlet op i, og så er det jo ikke sjovt længere.

Ordene faldt på et pressemøde, hvor udenrigsministeren lovede, at LA ville stemme for regeringens egen finanslov, selv om de altså ikke havde fået deres julegaver. Samtidig tilbød han sig selv som mål for »hån, spot og latterliggørelse« efter sin seneste kovending.

Og tak for det, men der er sådan set ingen grund til, at vi bruger kræfter på at gøre Samuelsen til grin, for det klarer han meget bedre selv. Den ene gang efter den anden.

Så lad os nøjes med at konstatere, at finansloven for næste år nu er vedtaget, og at forhandlingerne om lavere skatter og en ditto udlændingepolitik er udsat til efter nytår. Til den tid håber både Liberallende Alliance og resten af regeringen, at det vil blive meget lettere at nå frem til nogle aftaler med Dansk Folkeparti.

Hvordan noget, der var helt umuligt i december, pludselig skulle blive til at have med at gøre i januar, står ikke helt klart. Men det vil jo nok lykkes at få lavet en eller anden form for aftale, eftersom alternativet må være, at regeringen går af, eller at LA forlader den. Og ingen af delene kan formentlig lade sig gøre rent praktisk, fordi der tilsyneladende er tokomponentlim på taburetterne.

En klog investering

Efter at Nisse-Anders var blevet snydt for sin risengrød, kunne han skotte misundeligt til USA, hvor de er betydelig større i slaget, når de udtænker skattereformer.

Der er ikke så mange smalle steder i Broad Street. Godt nok får fattige amerikanere kun omkring 60 dollars mere til sig selv om året, når de skattesænkninger, som Kongressen vedtog i denne uge, er fuldt indfaset, men til gengæld er der fuld jackpot til de rige og de grotesk rige: I 2027 vil 83 procent af skattelettelserne – og nu taler vi om milliarder af dollars – gå til den ene procent af befolkningen, der har mest i forvejen.

Sagt i ugen Liberal Alliances leder, Anders Samuelsen, efter at han havde opgivet sit ultimative krav om »historiske skattelettelser« inden jul: »Det er jo ingen skam at kravle op i et træ og komme ned igen, hvis man næsten hver eneste gang kommer ned med noget«. (TV 2 News) Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, måtte forklare, hvorfor DF bliver ved med at støtte regeringen: »Jamen, vi støtter jo statsministeren. Så arbejder han for at få samling på en regering og sørge for, at den ikke risikerer at gå op i limningen. Nu er de blevet enige om at stemme for deres egen finanslov. Så er vi kommet dertil. Det er godt.« (Jyllands-Posten) Den politiske kommentator Hans Engell kaldte udenrigsministerens tilbagetog for »et af de større knæfald i nyere politisk historie«: »Samuelsen kunne træde ud af regeringen, udløse et folketingsvalg eller hejse det hvide flag. Han valgte flaget«. (tv2.dk) Radiovært Sandie Westh, da hun havde set Samuelsen gå på tv og meddele, at LA ville stemme for regeringens finanslov: »Jeg tror sgu også, jeg vil be’ om en Breaking-bjælke næste gang, jeg er enig med mig selv«. (Twitter) Fhv. chefredaktør Troels Mylenberg om Samuelsens pludselige medgørlighed: »Måske har de lavet en Slagelse og lovet ham, at han bliver statsminister i 2019?« (Twitter) Journalist Anton Geist i ledende artikel om Tibetkommissionens rapport og de skiftende forklaringer, som politifolk har rodet sig ud i undervejs i sagen: »Det er paradoksalt, at politiet, der i deres arbejde er afhængig af, at almindelige borgere fortæller dem sandheden under afhøringer, selv har så svært ved at holde sig til sandheden«. (Information) Sportschef Jens Hammer Sørensen oplyste, at fodboldspillerne i Hobro IK udover de sædvanlige »store patter« også råber på »store pikke«, når de har vundet: »Vi voksne kan jo synes, at det er lidt plat, men det er sjovt for drengene, og det er ikke andet end sjov og ballade, og der er i hvert fald ikke noget sexistisk i det«. (Ekstra Bladet) Generalsekretær Anders Ladekarl, Dansk Røde Kors, rapporterede fra medieverdenen: »Fanget på TV 2 News mellem indslag om store patter og hvorvidt politikere må kalde hinanden for pampere. Forstår godt, at mit bidrag om 1 million koleraofre i Yemen ikke kan fylde så meget«. (Twitter) Harvey Weinsteins tidligere assistent, Zelda Perkins, udtalte sig for første gang om sin tidligere chef, hvis sexmisbrugssager satte gang i #MeToo-bølgen: »Jeg tror ikke, at han er sexafhængig. Han er snarere magtafhængig«. (BBC Newsnight) Vis mere

Det skal nu også siges, at netop de grotesk rige har været dygtige til at investere. Mange af dem har for eksempel investeret betydelige summer i de republikanske politikere, der nu har stemt skattelettelserne igennem.

Det er altid dejligt at få afkast af sine investeringer.

Også for Donald Trump, der fejrede skattereformen som sin egen og lovede, at den ville skabe en masse arbejdspladser i USA. Helt utroligt mange arbejdspladser.

Ansvaret er fordelt

Her hos os har vi ikke samme tradition for massive skattelettelser. I stedet har vi i nogle år haft et system, hvor man kunne henvende sig til en fyr ved navn Sven hos Skat og få en afsindig masse penge udbetalt blot ved at sige:

»Ja, god dag, jeg vil gerne have refunderet noget dansk udbytteskat! Kan jeg få dem overført direkte til min konto på Kurrekurredutøerne?«.

Og det kunne man sagtens.

Der har været tale om en slags tag selv-service for udenlandske kriminelle, som nu er lukket ned efter at have kostet statskassen 12,4 milliarder kroner. Ja, når sandheden skal frem, var det hele jo bare et stort svindelnummer, og i denne uge kom der så en advokatundersøgelse, som slog fast, hvem der havde ansvaret for, at svindelen kunne finde sted:

Ingen.

Simpelthen.

Ingen kan gøres ansvarlige for, at en flok forbrydere uden videre kunne stikke verdens største sugerør i den danske statskasse.

Man kunne da i det mindste have gjort sig den ulejlighed at udpege et par mellemledere som syndebukke, sådan som Tibetkommissionen gjorde i ugens anden store undersøgelse.

Her måtte to mand fra Københavns Politi tage skraldet for knægtelsen af ytringsfriheden under det kinesiske præsidentbesøg i 2012.

Vi taler altså om dengang, da repræsentanter for ordensmagten styrtede rundt i det halve København og hev tibetanske flag ud af hænderne på måbende demonstranter, efter at PET og Udenrigsministeriet cirka 800 gange havde indskærpet over for politiet, at Kinas præsident (og dermed eksporten til hans land) var meget, meget følsom over for demonstrationer.