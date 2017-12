#MeToo er en af de hurtigste kulturforandringer i vor tid USA's medier, kulturliv og politik er blevet gennemfræset af nærmest daglige anklager om sexchikane rettet mod magtfulde mænd. De, der før blev beskyttet af deres ry, falder nu på stribe.

De er faldet på stribe i de sidste tre måneder, de amerikanske mænd på topposter i politik, kulturliv og i medieverdenen. Siden den første første dominobrik væltede i #MeToo-revolutionen, er kendte mænd ramlet og tumlet fra tinderne – blevet skubbet eller har kastet sig ned fra deres positioner.

Det er et kønspolitisk digebrud, der har fundet sted med eksplosiv kraft, siden kvinder på både de sociale og i de traditionelle medier begyndte at sætte ord på deres oplevelser med seksuelt grænseoverskridende adfærd fra mænd i magtpositioner – og ikke mindst at sætte navn på ophavsmændene.

»De inspirerende handlinger fra kvinderne på vores forside har igangsat en af de hurtigste samfundsforandringer i vores kultur siden 1960’erne«, skrev Time Magazine, da bladet for to uger siden gav »tavshedsbryderne« den ærefulde pris som »Årets Person«.

For de anklagede mænd har der hidtil ikke været nogen undskyldning, forældelsesfrist eller rettergang.

Det begyndte i oktober med skuespillerinden Ashley Judd og en række andre kvinder, der i New York Times berettede om deres oplevelser med filmproducenten Harvey Weinsteins seksuelle krænkelser.

De beskrev ydmygelsen og frygten, når en af Hollywoods mest indflydelsesrige mænd bad om massager eller inviterede dem til møder i sin hotelsuite og drejede det, der skulle være en snak om en kommende rolle, ind på sex og mere end antydede, at deres fremtidige karriere var afhængig af hans velvilje.

Kvinder over hele USA – og hele verden – kunne genkende situationer fra deres egen hverdag og arbejdsliv og fulgte under mærket #MeToo på de sociale medier op med deres egne fortællinger.

Så var låget røget af æsken.

Straffen faldt prompte

Fra morgen-tv til Metropolitan Opera, fra delstatsparlamenter til Kongressen og fra undergrundsblade til New York Times er skeletterne væltet ud af skabene i et tumultarisk tempo i USA. Hver dag synes at afsløre en ny mand i offentligheden som et sted på spektret mellem lummer fætter og seksuel overgrebsmand.

Straffene er faldet prompte: Folk er blevet fyret, suspenderet eller har trukket sig på stribe.

Fem medlemmer af Kongressen er foreløbigt færdige. Skærmtrolde med milliongager som Charlie Rose og Matt Lauer er ude af billedet. Oscar-vinder Kevin Spacey har måske indspillet sin sidste Hollywood-film og virtuosen James Levine dirigeret sin sidste opera.

Normalt er det et stensikkert kendetegn ved revolutioner, at de på et tidspunkt avler en kontrarevolution. Men hidtil har noget af det mest bemærkelsesværdige i debatten har været det næsten totale fravær af et modsynspunkt.

Vist kan man møde mange amerikanere, der i en stille stund siger, at den gode sag er løbet løbsk. Men næsten ingen i den offentlige debat har stået for synspunktet ‘Herregud, det var et klap bagi for 25 år siden’, eller advaret mod risiko for nypuritanisme eller heksejagt, der har optrådt hyppigt i f.eks. den danske #MeToo-debat.

Foto: Roald Als

Ja, faktisk har de færreste af mændene så meget som forsøgt at forsvare sig. I stedet har de sidste tre måneder nærmest været en lang undersøgelse i undskyldningens anatomi.

Harvey Weinstein undskyldte sin optræden, men henviste til, at han »er rundet af 60’erne og 70’erne, hvor alle reglerne omkring ens optræden på arbejdspladsen var anderledes«. Han forsøgte at redde sig med at henvise til sin rolle som politisk aktivist imod USA’s våbenlobby og præsident Trump – og at han i øvrigt sponsorerede et nyt institut for kvindelige filminstruktører navngivet efter hans mor.

Skuespiller Kevin Spacey forsøgte at smide en større nyhed end den 30 år gamle sag om sin påståede tilnærmelser til en 14-årig dreng ind i sin undskyldning, da han erklærede, at han er homoseksuel.

Undskyldningerne

Mange af undskyldningerne går på, at anklagerne hører til i en omtumlet fortid: »Vi er alle sammen, også jeg, ved at nå en ny og dybere forståelse af den smerte, tidligere tiders optræden har medført, og har opnået en dybfølt ny respekt for kvinder og deres liv«, skrev tv-værten Charlie Rose i sin undskyldning.

Komikeren Louis C.K. lagde sig fladt ned og erkendte historierne om, at han gentagne gange havde onaneret foran rystede kvinder, mens filminstruktør Morgan Spurlock, der bl.a. stod bag den Oscar-nominerede dokumentar ’Supersize Me’, simpelthen erkendte det hele, endnu før han var blevet anklaget.

»Mens jeg sidder her og ser den ene helt efter den anden, mand efter mand falde på erkendelsen af deres indiskretion i fortiden, sidder jeg ikke og tænker ’hvem er den næste?’, men snarere ’hvor når kommer de efter mig?’«, skrev Spurlock og fortalte om, hvordan en kvinde havde anklaget ham for voldtægt, da han gik på universitetet.

Presset til at reagere

Mange af anklagerne er juridisk forældede. Men der er ingen forældelsesfrist i debatten.

Beskyldningerne om seksuelt misbrug fra mænd, der dengang var musikstuderende mellem 16 og 20 år, fældede chefdirigent James Levine fra Metropolitan Opera i New York, stammer fra mellem 1968 og 1986. Historien om befamling af en 14-årig, der kostede senatskandidat Roy Moore sejren ved decembers valg i Alabama, var fra 1979.

Oven i købet har flere anklager været almindeligt kendt i de miljøer, hvor de er foregået. Johanna Fiedler skrev allerede i 2001 om anklagerne mod James Levine i sine erindringer fra årene som Metropolitan Operas pressechef, men der blev aldrig reageret fra ledelsens side. Alle på tv-stationen NBC vidste, at deres morgen-tv-stjerne Matt Lauer havde forhold til unge kolleger og optrådte upassende over for kvindelige kolleger, skriver Vanity Fair. Anthony Rapp, der anklager Kevin Spacey for at have forgrebet sig på ham, fortæller Buzzfeed, at han, da Spacey vandt sin første Oscar i 1995, fortalte vidt og bredt i Hollywood om sin oplevelse knap ti år tidligere, men alle rådede ham til at glemme det eller ignorerede det.

Det er måske dér, digebruddet for alvor er sket. Ledelsen i de medier og kulturinstitutioner, der nu er under anklage, var i mange år klar til at holde hånden over deres uundværlige stjerner.

Hvilket budskab sender vi til vores børn, hvis vi accepterer grader af grænseoverskridelse?

Nu er de blevet presset til at reagere. Det er blevet en uantagelig situation for bundlinjen at holde hånden over en påstået krænker.

Netflix forsøgte først at redde sidste sæson af seersuccesen ’House of Cards’, hvor Kevin Spacey spiller hovedrollen, ved at erklære, at sæson 6, der allerede var langt inde i optagelserne, blev den sidste. Men efter pres skrottede streamingtjenesten også den sæson, der ellers allerede var langt i optagelserne.

Det gælder også i politik. Demokraternes leder, Nancy Pelosi, forsøgte først at undvige spørgsmål om John Conyers’ politiske fremtid, da kongresmedlemmet blev anklaget af anonyme kvinder.

»Jeg ved ikke, hvem de er«, sagde Pelosi om anklagerne til NBC. »Ved du? De er jo ikke rigtigt stået frem«.

Det var politisk sprængfarligt for Pelosi at kappe hovedet af Conyers, der var Kongressens længst siddende medlem og et ikon i den sorte borgerrettighedsbevægelse.

Men den undvigende respons fik kritikken til at tordne ned over Pelosi på de sociale medier, og et døgn senere opfordrede hun Conyers til at træde tilbage. Da 37-årige Ruben Kihuen, der var en potentiel stjerne i en ny generation af latino-politikere, senere kom under anklage for at have fyret lumre kommentarer af til en kampagnemedarbejder, var der nul tolerance: Ud!

Store erstatninger

Republikanerne kan også være med. Kongresmedlem Trent Franks røg efter den noget sælsomme historie om, at han havde tilbudt kvindelige ansatte millioner for at være rugemor for ham og hans kone.

Slut var det også for Blake Farenthold, da det blev afsløret, at han i 2014 lod statskassen betale 525.000 kr. til en tidligere ansat for at undgå en sag om sexchikane.

Det er kongresmedlemmet fra Texas imidlertid langt fra alene om. #MeToo-historierne har afsløret, at Kongressen i de sidste 20 år har udbetalt mere end 100 millioner skattekroner i erstatninger til ansatte i forbindelse med tvister på arbejdspladsen. Det er ikke klart, hvor mange af midlerne der er blevet udbetalt som erstatning for sexchikane, eller hvilke medlemmer der har været involveret i sagerne.

Nu kræver flere politikere, at sløret bliver løftet for, hvad pengene er gået til. Og det trækker op til, at betydeligt flere kongresmedlemmer kan blive presset til at gå, når navnene engang bliver afsløret.

Den mest markante politiker, der er faldet på #MeToo-bølgen, er Al Franken. Den demokratiske senator fra Minnesota var før sin politiske karriere en kendt komiker og underholdte de amerikanske soldater i Irak i 2006.