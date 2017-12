Center mod Menneskehandel: Unge kvinder fra Nigeria sendes direkte til Danmark som prostituerede Efter blot 1-3 måneder i Sydeuropa sendes de unge og uerfarne kvinder til Danmark med en gæld på op til 45.000 euro til menneskehandlerne.

En opgørelse over de personer, der officielt er vurderet handlet til Danmark, bekræfter et fald i alderen blandt de nigerianske kvinder, der dominerer gadeprostitutionen i København.

I 2014 var 34 procent i alderen 20-29-årige, mens det i 2016 var 57,3 procent. Det viser tal fra Center mod Menneskehandel.

»Andelen af unge nigerianske kvinder er større, end vi har set hidtil«, siger Ingrid Lüttichau, der er socialfaglig medarbejder i Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen.

Centret bekræfter dermed den tendens, som både Rigspolitiet og Reden International ser i prostitutionsmiljøet på og omkring Istedgade i København.

Center mod Menneskehandel ser en også en tendens til, at den yngre del af de nigerianske kvinder kommer til Danmark uden et længere forudgående ophold i for eksempel Italien eller Spanien.

»Typisk opholder de sig i Italien i 1-3 måneder, før bagmanden eller bagkvinden sender dem til Danmark for at prostituere sig«, siger Ingrid Lüttichau.

De ældre kvinder har ofte flere års ophold i Europa bag sig. Hvor de ældre kvinder hermed har erfaring med prostitutionsmiljøet, er dette ofte ukendt for de yngre kvinder.

Kvinderne er under streng kontrol

I modsætning til de ældre kvinder, hvis bagmænd kan opholde sig i Nigeria eller andre steder i Europa, har centret også en formodning om, at de unge piger er udsat for mere direkte kontrol i Danmark.

»De har ikke den samme grad af selvstændighed, som vi oplever hos den ældre gruppe af kvinder, og de unge kvinder fremstår mere pressede og tilbageholdende i forhold til at modtage støtte. Vi ser derfor en tendens til, at de i højere grad forlader de støttetilbud, der er til ofre for menneskehandel, og i stedet fortsætter med at prostituere sig for at tjene penge«, siger Ingrid Lüttichau.

Dertil kommer, at de unge kvinder ofte ikke er klar over, hvor stor deres gæld til bagmanden er. Typisk skylder de mellem 30.000 og 45.000 euro til deres bagmænd for rejsen gennem Libyen og Italien til Danmark, men de har intet begreb om, hvad dette beløb svarer til i den nigerianske valuta Niara.

»Vi taler med dem om, hvor mange år de skal arbejde for at få betalt denne gæld af. Vi arbejder på at gøre dem begribeligt, at der ikke er tale om et lille beløb, som hurtigt kan betales tilbage, men at det vil tage dem flere år at blive gældfri«, siger Ingrid Lüttichau.

Ingen viden om asylsystemet

De yngre kvinder har også i mindre grad end de ældre kvinder viden om det danske asylsystem, og hvor svært det er at opnå legalt ophold i Europa.

»Der skal ofte mange samtaler til at bevidstgøre dem om deres situation og mangel på reelle muligheder for ophold i Europa«, siger hun.

Samlet set betyder det, at arbejdet med denne særlige gruppe af kvinder er mere tidskrævende og ofte skal der flere samtaler til, for at skabe en grobund for at yde støtte, som Center mod Menneskehandel kan tilbyde.

Ifølge Center mod Menneskehandel vurderede de danske myndigheder i 2016 officielt 121 personer som handlede, men centret vurderer, at omfanget er noget større, end det fremgår af statistikken. 112 af dem – 92 procent – blev handlet til prostitution. De 96 af kvinderne var fra Nigeria.