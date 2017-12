Hjemløse Allan: »Folk finder ud af, at jeg er et menneske ligesom dem«

FOR ABONNENTER

Tal med din partner om, hvad der får jer op i det røde felt. Ved at blive bevidste om det, kan I reagere, før situationen spidser til, og bevare roen. Er det for eksempel i orden, at børnene ser tv, mens de voksne laver mad? Eller forventer I, at alle deltager? Gør det klart for jer selv og børnene, hvilke forventninger I har.

Det kan være en gang om ugen, eller hvad der passer jer bedst. Som forældre skal I inden mødet blive enige om dagsordenen, og hvad der er til diskussion. Børnene er mere villige til at samarbejde, hvis de også får indflydelse. Er for eksempel rengøring af huset noget, I gerne vil gøre til et familieforetagende, så brainstorm på det og lav en rengøringsplan.

Hvis dit barn plager om for eksempel kage, men ikke må få det, så sig: »Hvor ville det være fedt, hvis vi kunne fylde badekarret med kage og spise, til vi ikke kunne mere«. Ofte vil barnet grine og gå med på fantasien, så energien går ud af konflikten. På den måde lytter du til barnets følelser og kan samtidig holde fast i at sige nej.

Når du skal have dit barn til at samarbejde, bruger mange af os ofte trusler, bebrejdelser, belæringer eller bestikkelser, men det efterlader børnene med en følelse af at være forkerte. Oplever I for eksempel i jeres familie, at hverdagsmorgenerne kan være fyldt med skrig, skrål og gentagelser, så lav en liste med børnenes gøremål og hæng den op. På måde kan du bede barnet tjekke listen, så I kan blive klar i ro og mag.