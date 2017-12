Trods EU-forbud får næsten alle danske grise kappet halen

Svineproducenter må som hovedregel ikke halekupere grise. Alligevel bliver 19 ud af 20 danske grise halekuperet.

Derfor vil fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) nu skærpe kontrollen med de danske svineproducenter. Det udtaler han i en pressemeddelelse ifølge Information.

»Andelen af halekuperede svin i Danmark er alt for høj, og jeg vil have tallet ned«, siger han.

Som Information skriver lørdag, er Esben Lunde Larsen blot én af en lang række ministre, som gennem årene har sagt, at der skal gøres noget ved problemet.

Men 97 procent af de danske svin bliver stadig halekuperet, selv om det som hovedregel er ulovligt. Det har det været, siden et EU-direktiv trådte i kraft i 1994.

Svineproducenterne klipper et stykke af halen, fordi de er bange for, at de ellers vil se langt flere halebid. Men grisene bider i første omgang hinanden i halen, fordi de er stressede eller keder sig. Derfor kan halebiddene også minimeres ved eksempelvis at give grisene mere plads og halm at rode i.

Før svineproducenterne vælger at halekupere, skal de derfor have forsøgt sig med andre foranstaltninger først.

På grund af de mange halekuperinger bliver Danmark af EU-Kommissionen betragtet som en medlemsstat, der overtræder direktivet. Men jurister er uenige om, hvorvidt Danmark reelt kan blive straffet, hvis den danske stat bliver trukket for EU-Domstolen.

Da Danmark i 2010 fik besøg af en kontrolinstans under EU-Kommissionen, fik de danske myndigheder kritik for ikke i tilstrækkelig grad at undersøge, om landmændene har gjort nok, før de vælger at halekupere.

I oktober var instansen igen på besøg. Dyrenes Beskyttelse mener, at ministerens udmelding om øget kontrol kan hænge sammen med, at rapporten snart vil udkomme med en kritik af den danske praksis.

Konkret siger ministeren, at der fremover vil blive stillet krav om skriftlig dokumentation for, at landmanden har forsøgt at forebygge halekupering.

ritzau