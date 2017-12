Chefredaktøren: Politiken siger tak. Det har været et godt år for avisen For alle os, der dagligt laver Politiken, giver det os blot yderligere lyst til at møde læserne og verden som det, vi altid skal være: et kreativt, lystfuldt, magtkritisk, sanseligt, engagerende og involverende oplysningsprojekt.

På Politiken har vi meget at takke vores læsere for i 2017. Vi er taknemmelige for at være en del af vores læseres hverdag, hvad enten det foregår i den trykte avis eller digitalt. Og vi er især taknemmelige for, at flere end 100 af jer åbnede dørene for Politikens medarbejdere på vores hjemmebesøg i oktober. Vi kom med aftensmaden og åbne ører. Til gengæld fik vi et inspirerende indblik i, hvordan I læsere opfatter vores journalistik. Den viden har vi brugt som en vigtig del af vores interne evaluering af et år, hvor der er sket rigtig meget på avisen. Lad mig nævne nogle af de større tiltag.

Tak for opbakningen – og gæstfriheden i årets løb

Som faste læsere vil vide, fornyede vi i maj den trykte udgave af avisen med bl.a. to nye kultursektioner – ’K’ – lørdag og søndag. Samtidig tog vi konsekvensen af den globaliserede verden og brød grænserne mellem ind- og udland, ligesom vi opprioriterede forbruger-, videnskabs- og techstoffet, som vi ved har stor interesse blandt læserne.

Heldigvis er der blevet taget rigtig godt imod forandringerne fra både eksisterende og nye læsere. Det har været stærkt medvirkende til, at Politiken kan se tilbage på et år, hvor den gode nyhed er, at vi undervejs har oplevet stigende læsertal til den trykte avis og stigende trafik til vores digitale journalistik.

Politikens nye digitale abonnement, hvor man får både politiken.dk og vores redigerede digitale avis – e-avisen – har vist sig at være en attraktiv måde at være en del af Politikens fællesskab på. Cirka 20.000 digitale læsere har tegnet abonnement i årets løb. Jeres opbakning giver avisen en sund økonomi, som er forudsætningen for, at vi har friheden til at satse på den væsentligste journalistik både herhjemme og internationalt. Ingen skal dog være i tvivl om rækkefølgen: Vi tjener penge for at udkomme. Vi udkommer ikke for at tjene penge.

For alle os, der dagligt laver Politiken, giver det os blot yderligere lyst til at møde læserne og verden som det, vi altid skal være: et kreativt, lystfuldt, magtkritisk, sanseligt, engagerende og involverende oplysningsprojekt.

Tak for opbakningen – og gæstfriheden i årets løb. Tak også for at bære over med de fejl, vi dagligt retter på side 2. Vi kommer desværre nok til at trække på jeres – og Læsernes Redaktørs – tålmodighed og forladelse også i 2018.