Trafikken glider: Få biler på vejene på julens sidste udrejsedag

Som lægefaglig chef for akuttelefonen 1813 sidder jeg på vores central i Ballerup, hvor medarbejderne besvarer opkald fra hovedstadens borgere, der har brug for hjælp. Julen er kendetegnet ved, at nogle perioder er meget stille. Når alle sidder om aftensmaden, er der ikke mange, der ringer. Men vi får meget travlt, når julemiddagen er overstået, resten af aftenen og næste morgen. Første og anden juledag plejer vi at have et mere jævnt indringningsmønster, da folk spiser på forskellige tidspunkter.

Selv har jeg to hovedopgaver som chef. Jeg har personaleansvar, sørger for at rekruttere folk til at tage telefonen og tager mig af personalesager. Desuden har jeg ansvaret for, at vores retningslinjer er up to date, og at vores sygeplejersker og læger kender dem, så vi giver patienterne evidensbaseret behandling. Det nytter ikke, at en enkelt læge gør, hvad der var god latin for 20 år siden. Vi skal være fremme på beatet med den nyeste viden og ikke basere behandlingen på tidligere tiders metoder. Når der kommer ny viden, vurderer vi, om det skal implementeres.

Vores job er at visitere, når folk ringer 1813. Vurdere, om de fejler noget, der kan og skal gøres noget ved med det samme, eller om de skal gå til egen læge i åbningstiden. Hvis det er her og nu, skal vi sørge for, at borgeren kommer til det rigtige hospital, der kan behandle, hvad vedkommende fejler. Det nytter ikke at sende en gravid kvinde til et sygehus uden fødeafdeling, ligesom et sygt barn ikke skal på et hospital uden børneafdeling. Vi vurderer også, om man skal køre selv, eller om vi henter i ambulance med og uden lys, altså udrykning.

Julen kan være mere eller mindre travl, alt efter hvilken ugedag den ligger. Ligger den eksempelvis en mandag, får vi meget travlt, da de praktiserende læger har haft lukket lørdag, søndag og så mandag. Omvendt, hvis den ligger midt i ugen.