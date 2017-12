Folkekirken vil ikke vurdere konverterede asylansøgeres tro

Nutidens danske børn får for meget og yder for lidt. Det mener et stort flertal af danskerne, viser en ny holdningsundersøgelse, som Megafon har lavet for Politiken og TV 2. 60 procent finder, at børnene har for meget magt i familien, og at der bliver stillet for få krav til dem, mens hele 71 procent mener, at børnene har for lidt respekt for autoriteter. 65 procent står på, at børn burde have flere pligter i hjemmet, end de har i dag.

Men er nutidens børn så slemme, eller er det et fortegnet billede skabt af en barsk offentlig debat om opdragelse?

»Det her kommer ikke ud af den blå luft. Det er rigtigt, at mange børn har fokus på sig selv og har svært ved at begå sig i fællesskaber«, siger sociolog Birthe Linddal, som bl.a. beskæftiger sig med familiestrukturer og moderne livsformer.

»Mange forældre opdrager deres børn til, at de er selvstændige individer med ret til deres egen mening, og at ’i vores familie sætter vi selv reglerne’. Men når man i det ene hjem må sige ’fuck dig’, ’tissemand’ og ’røvhul’, mens man i det andet hjem under ingen omstændigheder vil høre den slags ord, så bliver det rigtig svært for børn at navigere i. Der er en tendens til, at de fælles rammer og regler, som man tidligere havde for, hvordan man opfører sig, er blevet nedbrudt«.