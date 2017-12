En mand er tidligt tirsdag morgen blevet stukket ned i Brønshøj - tre personer er anholdt

FOR ABONNENTER

Den mørke gade lyses op af kulørte neonskilte fra stripbarer og sexbutikker.

Klokken har nærmet sig midnat, og sneen maler for første gang i december de betongrå fortovsfliser hvide. På et af gadens hjørner skutter en kvinde sig og trækker pelshætten på sin sorte dynejakke op over sit krøllede, mørke hår. Hver eneste gang en mand går forbi, skifter hun ansigtsudtryk. Med en blød, lokkende stemme forsøger hun at give et tilbud, mændene ikke kan afslå.

De fleste retter blikket mod jorden og går videre. Kvinden følger dem et par skridt ned ad gaden, giver op og vender tilbage til sin flise. Kun for at gentage seancen om og om igen. Lige indtil en midaldrende mand faktisk stopper op og beder hende følge med.

Sammen forsvinder de ned ad en uoplyst sidevej til Istedgade.