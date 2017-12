Retsmediciner om de mange børnedrab i år: Små udsving snyder i det store billede

Lige for tiden er der ivrig debat blandt læger og mediefolk om, hvordan forskningsnyheder formidles og diskuteres i medierne.

Dansk Selskab for Almen Medicin har meldt klart ud, at de oplever, at mange sundhedsnyheder er vinklet på en måde, der er ude af proportioner i forhold til de reelle risici.

De praktiserende læger klager også over, at de, i dagene efter at sundhedsnyhederne har været på forsiden, bliver kimet ned af bekymrede patienter. Debatten er aktualiseret af, at Politiken inden for ganske kort tid bragte artikler om to studier, der viser, at p-piller øger risikoen for henholdsvis brystkræft og selvmord, samt et par artikler om, at det blodtrykssænkende lægemiddel hydrochlorothiazid øger risikoen for hudkræft.

Umiddelbart er det næsten lidt unfair, at det lige netop er disse artikler fra Politiken, der er blevet omdrejningspunkt for debatten. For selv om risikoen for bivirkninger ved de undersøgte lægemidler fortsat er lille, er alle tre studier faktisk solide og veldokumenterede, og i Lægemiddelstyrelsen tager vi dem ganske alvorligt og har valgt at viderebringe dem til Det Europæiske Lægemiddelagentur som et såkaldt signal. Desuden havde forskerne i alle tre tilfælde været så venlige at orientere og fremsende studierne til os, før de gik i pressen, så vi havde mulighed for at læse dem igennem og vurdere dem, før artiklerne ramte forsiderne.