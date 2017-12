Vi bliver flere i Danmark - men færre der kan arbejde Arbejdsstyrken vokser kun en lille smule næste år og får svært ved at følge med efterspørgslen.

Ingen ved præcis, hvornår det sker. Men ikke alt for langt ind i det nye år rammer beskæftigelsen i Danmark formentlig en milepæl.

Det sker, når den for første gang passerer den seneste rekord, som blev nået, lige inden at finanskrisen ramte.

Men derfra bliver det et endnu sejere træk at slå nye rekorder hver måned.

Det viser beregninger foretaget af Dansk Erhvervs cheføkonom, Steen Bocian, på baggrund af Danmarks Statistiks tal for befolkningsudviklingen.

»Selv om vi bliver flere indbyggere i Danmark, bliver der færre af dem, der har god tilknytning til arbejdsmarkedet«.

»Derimod bliver der flere indvandrere fra ikkevestlige lande og personer over 65 år«, siger han.

Vil mangle hænder

Og selv om den såkaldte arbejdsstyrke - som er antallet af beskæftigede plus antallet af ledige - ser ud til at vokse med et par tusinde næste år, så går det ifølge prognosen jævnt nedad de kommende år.

Dermed er der udsigt til, at langt flere virksomhederne end nu må sige nej til ordrer, fordi der ikke er hænder til at udføre dem.

»Der er lavet nogle langtrækkende reformer, som forhåbentlig vil afhjælpe problemerne, og forhåbentlig er der endnu flere på vej«.

»Men reformer har det med at virke relativt langsomt, og derfor kommer vi ikke uden om at skulle have udenlandsk arbejdskraft hertil«, lyder Steen Bocians bud på en løsning af problemet.

Skatterabat til udlændinge

Problemet med udenlandsk arbejdskraft er imidlertid, at der i mange andre lande, som vi normalt rekrutterer fra, er brug for ledige hænder.

Det har fået formandskabet i Det Økonomiske Råd - i daglig tale vismændene - til at foreslå en skatterabat for udlændinge, der kommer hertil for at arbejde.

»Argumentet for at give den her skatterabat er, at de, der kommer hertil for at arbejde, ikke har trukket på de offentlige kasser på samme måde som danskerne«, siger en af vismændene, forskningsdirektør Torben Tranæs, til Børsen.

Vismændene skønner, at der frem mod 2025 er brug for 70.000 udlændinge for at sikre den nødvendige arbejdskraft i Danmark.

Kommer de ikke, vil Danmark samlet set være 60 milliarder kroner fattigere til den tid på grund af nedgang i økonomien.

ritzau