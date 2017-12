Roskilde er klar til næste storm. Det er Jyllinge ikke

Det er ikke tilfredsstillende med så lang en sagsbehandling, mener hun. Desuden kan både selve projektet, lokalplanen og VVM-redegørelsen påklages til ankenævn.

Klager, klager, klager

To fredningsnævn skal også give tilladelse, fordi diget i syd rækker 17 meter ind i den fredede Lønager Strandpark, mens det mod nord når ind i Lille Rødbæk-fredningen. Projektet er derfor trukket yderligere i langdrag på grund af klager fra beboerne.

Det gælder ikke i Roskilde Inderhavn Vest, hvor der var en enkelt klage, som ejerne af de 13 villaer samt en erhvervsbygning selv forhandlede sig ud af.

Blandt de næsten 500 husejere i Jyllinge Nordmark stemte over 90 procent af de fremmødte ved et borgermøde for projektet. Men blandt modstanderne har flere klaget, for eksempel over at diget vil tage en bid af deres haver, selv om det har været et ønske fra beboernes repræsentanter, at diget netop lå i haverne.

Joy Mogensen synes, at der er for mange klagemuligheder. At klagerne kommer, kan kommunen ikke lastes for:

»Jeg har hørt landspolitikere sige, at kommunerne bare må gøre deres arbejde ordentligt, så der ikke kommer klager. Men klager er jo en mindretalsbeskyttelse, og det er vi forhåbentlig enige om, at vi skal have i et demokrati«, siger borgmesteren.

Til gengæld bryder hun sig ikke om, at nogle få kan tage de mange som gidsler, hvilket hun mener i nogen grad er tilfældet i Jyllinge Nordmark.

Næste skridt: Et EU-udbud

I Jyllinge Nordmark er digelagsformand Philip Lange Møller noget træt af folk, »der klager bare for at klage«. Han nævner et eksempel, hvor en husejer først har beklaget sig over, at diget vil genere hans udsigt. Og derefter i en anden klage påpeget, at hans gulv ligger på niveau med digets top, så han derfor ikke får gavn af diget.

Projektet er nu så langt, at der kun mangler to godkendelser. Den ene fra Kystdirektoratet, den anden fra kommunen selv, som skal godkende projektet i forhold til vandløbsloven, da sikring mod Værebro Å indgår. Begge disse afgørelser kan også påklages. Når alle klager er afgjort, skal projektet i EU-udbud.

Stormflodssikring er egentlig beboernes eget ansvar, men Roskilde kommune har besluttet at dække halvdelen af udgifterne. Resten fordeles blandt husejerne i forhold til, hvor udsatte de enkelte huse er.

I lande som Holland og Storbritannien findes offentlige fonde, som tager en del af udgifterne, men i Danmark er det kun stormflodssikring på den jyske vestkyst, som dækkes af staten.