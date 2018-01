Københavns nye, røde teknik- og miljøborgmester: Holder med Frem, bor på Nørrebro og tager på ferie til Palæstina

Hun er helt ekstremt aktiv. I en grad så vi andre får sved på panden Sisse Marie Welling, SF, sundheds- og omsorgsborgmester

»Hun er helt ekstremt aktiv. I en grad så vi andre får sved på panden«, har borgmesterkollegaen - og veninden - Sisse Marie Welling fra SF sagt til Information. »Selv om hun har siddet til møder på rådhuset, så tager hun også lige ud til et møde i lokalbestyrelsen bagefter. Sådan er hun. Hun har været til et hav af aktiviteter i Enhedslistens bagland«.

Også fra den anden ende af det politiske spekter er der ros til Ninna Hedeager Olsen.

»Hun er passioneret, dedikeret, grundig og hun sætter sig altid ind i sit stof. Vi er politisk dybt uenige, men jeg har stor respekt for hendes tilgang til arbejdet. Og for at hun er enormt loyal over for baglandet«, har de konservatives Mette-Katrine Ejby Buch beskrevet sin kollega til Information. De to har i tre år begge siddet i kommunens beskæftigelses- og integrationsudvalg.

Stor støtte fra baglandet

Loyaliteten og det konsekvente benarbejde i baglandet er noget, der tæller i en politisk organisation som Enhedslisten. Hvor medlemmerne har et stort - som regel det største - ord at sige, når den politiske kurs skal udstikkes. Så nok kom det bag på mange, da den i offentligheden stort set ukendte Ninna Hedeager Olsen tilbage i februar sidste år vandt urafstemningen om at efterfølge Morten Kabell som partiets spidskandidat - en post, som med Enhedslistens styrke i København også er ensbetydende med en borgmesterpost. Men for dem, der vidste, hvor flittig hun gennem mange år har været på de indre linjer, var overraskelsen knap så stor. Som Sisse Marie Welling udtrykker det:

»Jeg har aldrig været i tvivl om, hvor høj en stjerne hun har i Enhedslistens bagland«.

Det fører så direkte frem til en problematik, hendes forgænger Morten Kabell også har været i karambolage med: Som borgmester er man pinedød nødt til i mange tilfælde at gå på kompromis og sluge kameler, kort sagt at være borgmester ikke kun for sit eget parti, men for alle københavnerne. I de gamle partier, som er vant til at have magten, accepterer medlemmerne, at deres borgmestre og ministre er nødt til at have et vist frirum, de kan boltre sig i. Det frirum kan i Enhedslisten, hvis medlemmer er opflasket med medindflydelse og aktivisme, være meget småt. Det rum skal Ninna Hedeager Olsen nu til at lære at manøvrere i.