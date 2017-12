Retten har talt: 22-årig syrienfarer må ikke forlade landet

Deadline-indslaget på DR 2 28.12. torsdag, hvor tre mænd beklagede sig over kvinders sigen fra over for sexisme i almindelighed og #MeToo-kampagnen i særdeleshed, afdækkede en forstemmende omstændighed: Niveauet for kønsdebatten bliver undertiden så lavt og uambitiøst, at dens aktører ender med at diskvalificere sig selv.

De tre aktører anerkendte kampagnens berettigelse, men var alle stærkt skeptiske over for sexismediskursens relevans i dagens Danmark. I stedet for at underbygge denne skepsis med fakta, relevante eksempler eller referencer til anden kritik af eksempelvis #MeToo-kampagnen luftede de dog blot deres personlige idiosynkrasier, supplerede dem med selektive anekdoter om blandt andet kedelige julefrokoster og lod dette udgøre grundlaget for deres kritik af sexismedebattens lødighed.

Det var overraskende at opleve en vidensperson som idrætsprofessor Bonde være så lidt optaget af evidens, ligesom det var overraskende at opleve radioværten og juristen Nima Zamani kritiserer #MeToo-kampagnen for at have skabt en ’folkediktatorisk domstol’, hvor anklagede mænd bliver efterladt med en omvendt bevisbyrde ved nu at skulle bevise deres uskyld. Helt symptomatisk for det lave debatniveau glemte han nemlig, at bevisets stilling jo stadig er et gældende retsprincip, og at ubegrundede, personskadende anklager juridisk set altid er injurierende, hvorfor bevisbyrden efterfølgende ligger på den anklagendes skuldre. Fagligheden tyngede desværre ikke Zamani her.

For mig var det decideret pinligt at opleve interviewet, og det på tre måder.