Første etape af fugleparadis på Mandø går i gang til februar Den Danske Naturfond overtager 1. februar engarealer på den lille Vadehavsø, som skal bruges til at sikre engfuglene bedre vilkår.

Natten til 1. februar overtager Den Danske Naturfond en pæn del af engarealerne på den nordlige del af Mandø og kan for alvor tage fat på sit hidtil største projekt. Målet er at sikre bedre forhold for engfugle som klyde, vibe, rødben, brushane og stor kobbersneppe ved at sørge for, at engene bliver afgræsset og ikke tørrer ud i yngletiden.

Fonden havde sat op til 25 millioner kroner på højkant til jordopkøb og jordbytning for at få et stort, samlet engareal. Det er ikke helt lykkedes. Fonden er ’kun’ kommet af med 12 millioner kroner, og store bidder af kortet over øens nordlige engarealer har stadig en anden farve, hvilket angiver, at de ikke tilhører fonden.

Derfor er Den Danske Naturfond stadig interesseret i at købe jord »de rigtige steder« på Mandø, siger fondens direktør, Flemming Nielsen.

Sammen med et statsejet areal, der er blevet drevet engfuglevenligt siden 2011, udgør fondens 1,27 kvadratkilometer 29 procent af Mandø. I år vil jorden stort set blive drevet som hidtil, fordi sælgerne fortsætter med den drift og det dyrehold, de havde i 2017. Imens vil fonden planlægge den fremtidige drift, fortæller Flemming Nielsen.

»Den tekniske udfordring er at få tilpasset vandstand og afgræsning på arealerne, så det er optimalt i forhold til engfuglene. Vi skal se på dyrehold og hegning, og hvordan der skal planlægges for hydrologien og vandstanden. Og vi skal finde ud af, hvor vi skal placere bekkasinskrab«, siger han.

Bekkasinskrab?

»Ja, engfuglene har brug for at have sjapvand – nogle steder med en vandstand på 10-20 centimeter, mens deres unger er små. Det er begrænsede overflader, men det er ekstremt vigtigt for engfuglene, at de er der, hvis engene tørrer ud, før ungerne kan flyve«, forklarer Flemming Nielsen.

Strandskade er en signaturart for Mandø Foto: Torben Andersen

Engfuglenes unger bliver nemlig ikke fodret, men skal selv finde mad. Det er engfuglen bekkasin, der har lagt navn til ’skrabene’, som etableres ved at skrabe overfladejorden væk på fugtige steder i engene.

Omkring 30 procent af de ynglende engfugle i Vadehavet findes på Mandø. De er alle sammen i tilbagegang.

Mandø har 34 fastboende indbyggere. Der er stor opmærksomhed om Den Danske Naturfonds projekt, som Esbjerg kommune og Nationalpark Vadehavet er partnere i, og som også gerne skal styrke lokalsamfundet og skabe mere økonomi i turismen. Øen får hvert år besøg af cirka 200.000 mennesker.

Alle parter vil gerne bevare en levende ø, men det er en vanskelig balance. Formanden for Mandø Fællesråd, Claus Christensen, siger:

»Det er et rigtig spændende projekt, og vi kan se nogle perspektiver i det. Men der er også negative konsekvenser for Mandø«.

Med det sigter han til, at projektet har givet øens eneste børnefamilie mulighed for at sælge sin gård og forlade øen.

»Det var det, vi frygtede allermest. Det er en kæmpestor negativ indvirkning på øen. Det har svære udsigter at få tiltrukket nogle børnefamilier igen. Den æra er nok slut her«, siger Claus Christensen.