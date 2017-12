Det sværeste farvel: Theresa og familien tog deres afdøde datter med hjem

Når et barn dør

Hvornår? Et menneske skal begraves eller kremeres senest 8 dage efter dødsfaldet. Det er imidlertid ikke vanskeligt at få en dispensation til udsættelse – det kan bedemanden hjælpe med, så I får tid til at overveje, hvordan højtideligheden skal være.

Hvordan? Giv jer god tid. Det er jer, der sætter rammerne for afskeden. Ønsker I en præst? Eller at tænde lys og synge, så sig det til sygehusets personale. De fleste hospitaler har et kapel eller en hospitalsstue, hvori I kan lave en afskedsceremoni eller blot være sammen med barnet. Vil I lave et afskedsbrev eller digt? I bestemmer selv, hvilket tøj jeres barn skal begraves med, og hvilke genstande barnet skal have med i kisten.

Med hjem? Det er også muligt at tage jeres døde barn med hjem for en dag eller i nogle timer. Derhjemme har man mulighed for at tage afsked med barnet i sit eget tempo og på sin egen måde.

Hvorfor? Har du andre børn, er det vigtigt, at de også får mulighed for at sige et farvel til deres bror eller søster – uanset alder. Ceremonien er vigtig for at kunne forstå og forholde sig til, hvad der er sket og til sin egen sorg. Det samme gælder for bedsteforældre og den nære familie og venner.

Kilde: Forældreforeningen – Vi har mistet et barn, der også tilbyder selvhjælpsgrupper på www.mistetbarn.dk

