Det somaliske samfund undrer sig: 42 er rejst frivilligt hjem Med en pose penge i hånden har en gruppe flygtninge og indvandrere i Danmark valgt at vende tilbage til Afrikas Horn – uden tvang og forklaring.

Said Hussein er i daglig kontakt med flere af de godt 21.000 herboende, der ligesom han selv har rødder i Somalia.

Og der er nok at snakke om, efter at det er kommet frem, at de danske udlændingemyndigheder i hemmelighed har tvangsudsendt ti somaliere som led i en aftale med det urolige lands tidligere regering.

»Jeg kan love dig, at hjemsendelserne bliver diskuteret i det somaliske samfund i Danmark, for det er noget, der påvirker flere hundrede menneskers liv. Folk er dødsensbange for at blive tvunget hjem, og nogen går under jorden«, siger generalsekretæren for interessegruppen Somali Diaspora Organisation i Danmark.

Det er en helt ny tendens Said Hussein, Somali Diaspora Organisation

Til gengæld har Said Hussein ikke talt med nogen af de foreløbig 42 somaliske flygtninge og indvandrere, der har taget imod et tilbud om at rejse frivilligt hjem med en pose penge i hånden – helt præcist 133.866 kroner per voksen og 40.826 kroner per barn foruden hjælp til diverse rejseudgifter og etableringsomkostninger.

»I al den tid, jeg har boet i Danmark (siden 1996, red.), har jeg ikke hørt om somaliere, der rejser frivilligt tilbage. Jeg kender ikke omstændighederne for, hvorfor nogen har taget imod tilbuddet. Måske har de opfattet situationen som så usikker eller håbløs, at de bare har taget imod pengene. Men det er en helt ny tendens«, siger Said Hussein.

Det er kommunerne, der udbetaler pengene til flygtninge og indvandrere med opholdstilladelse i Danmark, der ønsker at vende frivilligt tilbage til deres hjemlande.

Samtidig rådgiver Dansk Flygtningehjælp de interesserede om mulighederne og risikoen ved tilbuddet med et års fortrydelsesret efter udrejsen.

Først inden for de senere måneder er somaliere begyndt at vise interesse for den frivillige hjemsendelse, som flest tyrkere, colombianere og bosniere har taget imod i år. Ved udgangen af november havde i alt 310 fået bevilget støtten.

Asylchef i Dansk Flygtningehjælp Eva Singer kender ikke den præcise begrundelse for, at somaliere pludselig er begyndt at henvende sig om mulighederne for frivillig hjemrejse.

Hun gør samtidig opmærksom på, at de 42 mennesker kan dække over få familier med mange børn.

Men ifølge asylchefen er interessen sandsynligvis et udtryk for den usikkerhed, der har bredt sig efter Danmarks tvangshjemsendelsesaftale med Somalia.

Regeringen har bedt Udlændingestyrelsen genbehandle hundredvis af sager, hvor somaliere har fået opholdstilladelse.

Derfor står omkring 550 mennesker nu til at skulle forlade Danmark under henvisning til, at forholdene i deres tidligere hjemland angiveligt er blevet bedre.

»Rigtig mange somaliere med opholdstilladelse i Danmark er med god grund blevet bekymrede på grund af inddragelsesprojektet. De føler sig usikre på, om de kan få lov til at blive, og det kan godt være, at flere vil tage imod tilbuddet«, siger Eva Singer

Frivillige hjemrejser Flygtninge og indvandrere i Danmark kan søge om offentlig støtte til at vende tilbage til deres hjemland. Det sker efter repatrieringsloven. I år havde i alt 310 taget imod tilbuddet ved udgangen af november. Flest rejser til Tyrkiet (58), Columbia (46), Somalia (42), Bosnien (31) og Iran (21). Støtten til at rejse tilbage til sit hjemland udgør 133.866 kroner per voksen og 40.826 kroner per barn. Størsteparten af beløbet udbetales først efter et års ophold i hjemlandet. Dertil kommer en række ydelser til hjemrejsen og etablering. De hjemvendte kan fortryde beslutningen i et år efter udrejsen. I så fald kan kommunen kræve pengene tilbage. Kilde: Dansk Flygtningehjælp Vis mere

Pisk og gulerod

Ifølge Dansk Flygtningehjælps asylchef kan man ikke sammenligne den gruppe, der bliver tvunget hjem til Somalia med politiets hjælp, med dem, der rejser af egen vilje og med en stor økonomisk gulerod fra dansk side.