Mand på Lolland menes at være brændt ihjel, mens samlever gik tur med hunden

Tre-fire store internationale bycykelkonsortier forsøger at komme ind i cyklernes verdenshovedstad København for at konkurrere om at tilbyde københavnere og byens turister forskellige slags by- eller delecykler – lige til at nuppe på gaden via en app på mobiltelefonen, og som man kan stille fra sig hvor som helst.

Det viser en aktindsigt, Politiken har fået fra Københavns Kommune.

Får de private cykelløsninger adgang til det attraktive københavnske marked, kan det potentielt true økonomien hos hovedstadens offentligt støttede system Bycyklen, som er el-drevne cykler med computerskærm der parkeres i særlige stativer.

Også hos byens cykelhandlere og hoteller, der lejer cykler ud fra fysiske lokaler, kan udefrakommende bycykelkoncepter være en trussel.