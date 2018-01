Indre Mission: Frihed til at afvise vielser af homoseksuelle holder Folkekirken sammen Præster i Danmark kan frit vælge, om de vil vie homoseksuelle par. Derfor er det en glidebane, at Brønshøj Menighedsråd specifikt søger en præst, der vil vie par af samme køn, mener formanden for Indre Mission.

Hvis du vil være sognepræst i Brønshøj Kirke, skal du være en dygtig teolog, en god formidler og have en god portion humor.

Og så skal du være indstillet på at vie to af samme køn.

Sådan lyder det i en stillingsannonce på Brønshøj Kirkes hjemmeside, som søger en sogne- og hospitalspræst i en kombineret stilling.

Kravet om, at præsten skal være klar på at vie par af samme køn, møder kritik fra den konservative del af den danske folkekirke. Formanden for Indre Mission, Hans-Ole Bækgaard, mener, at kravet i stillingsannoncen er ude af proportioner.

»Menighedsrådet er i sin gode ret til at søge om den profil, de ønsker. Men det er påfaldende, at en ud af de fire kvaliteter, de søger hos præsten, omhandler vielser af samme køn«, siger Hans-Ole Bækgaard til Politiken.

»Spørgsmålet hører mere hjemme ved en jobsamtale end i et jobopslag. Der er mange andre ting, man bør lægge vægt på, når man søger en præst, der er et forbillede for det åndelige liv. For eksempel hvordan præsten forholder sig til kirkens bekendelsesgrundlag, hvordan bøn og bibellæsning indgår i præstens eget fromhedsliv, og hvordan præsten dermed kan være et forbillede for menigheden«, siger formanden for Indre Mission.

Præsternes frihedsbestemmelse

I 2012 blev det lovligt at vie homoseksuelle i Danmark på lige fod med heteroseksuelle par. Der blev dog samtidig lovfæstet en frihedsbestemmelse, så præster af teologiske grunde kan vælge ikke at foretage vielser af par af samme køn.

Det er en lov, der for tiden er med til at holde sammen på den danske folkekirke, mener Hans-Ole Bækgaard. Derfor skal vi fastholde frihedsbestemmelsen, som han mener, at Brønshøj Kirkes stillingsopslag udfordrer.

»Lovgivningen fra 2012 er et udtryk for, at der ikke er enighed i folkekirken. Præster kan frit vie to af samme køn, men bestemmelsen giver også frihed til, at præster kan fastholde det, der altid har været kirkens lære; at ægteskab er mellem to personer af forskelligt køn. Så det her handler for mig om at værne om den frihed«, siger Hans-Ole Bækgaard.

»Hvis du nu forestiller dig, at en kirke søgte nogen, der ikke ville vie to af samme køn, ville der sikkert også have lydt kritik af stillingsannoncen. Forhåbentligt ville biskoppen også i åndsfrihedens navn have støttet det, så den ønskede mangfoldighed i folkekirken var blevet tydeligt udtrykt«, siger Hans-Ole Bækgaard.

Vielser på dødslejet

Der er dog ikke tale om noget moralsk opgør med folkekirkens frihed, fortæller Flemming Dalgaard Hansen, der er formand for Brønshøj Sogns Menighedsråd.

»Det er et krav, som er skrevet ind af helt praktiske årsager. Det er en kombineret stilling mellem sogne- og hospitalspræst. På hospitalet kan præsten være ude for at skulle vie homoseksuelle på dødslejet, og så duer det altså ikke, at vedkommende ikke vil vie to af samme køn«, siger Flemming Dalgaard Hansen.

Normal praksis er, at man berører spørgsmålet i en samtale med de ansøgere, der er kommet i betragtning, fortæller formanden for menighedsrådet. Men fordi der er tale om en kombinationsstilling, blev menighedsrådet enige om at gøre kravene helt tydelige for ikke at spilde nogens tid.

»Havde vi søgt en ganske almindelig præst, havde vi nok ikke gjort det så eksplicit«, siger Flemming Dalgaard Hansen og tilføjer, at han spurgte Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, til råds, før man slog stillingen op. Det forløb bekræfter biskoppen til Kristeligt Dagblad.

I sidste måned foretog TV 2 Nyhederne en rundspørge blandt folkekirkepræster.

Her svarede 20 procent, at de ikke ønsker at benytte vielsesritualet for to af samme køn.