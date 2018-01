Elever og lærere er tilbage på fnatramt skole

Efter 40 år i Senatet og i en alder af 83 skulle man tro, at Orrin Hatch kunne annoncere, at han går på pension, uden de store protester. Men til det sidste prøvede præsident Donald Trump at overtale en af USA's mest kendte politikere til at blive på posten og tage seks år til som senator.

Så da den tidligere amatørbokser og politiske bulldog tirsdag aften dansk tid udsendte en video, hvor han erklærede, at han ikke genopstiller til det kommende senatsvalg i november, gav det genlyd.

Det er der en god grund til: Orrin Hatchs afgang kan blive et meget hårdt politisk slag for præsidenten - og flere kommentatorer taler allerede om, at udsigten til en rigsretssag mod præsidenten pludselig er lidt mere sandsynlig.

Hatch er valgt i den konservative stat Utah, hvor Trumps parti, republikanerne, er næsten sikre på at genvinde hans plads. Præsidentens problem er, at storfavoritten lige nu er Mitt Romney, Trumps rival fra præsidentvalget, som Trump ydmygede ved først at lufte udenrigsministerposten for ham og derefter droppe ideen.