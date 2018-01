Mon det bliver i år, at politikerne indser, hvad der er Danmarks største uddannelsespolitiske udfordring?

Hvorfor var der ingen, der reagerede?

Det er et spørgsmål, der har meldt sig igen og igen, mens den såkaldte sygeplejerskesag fra Nykøbing Falster er blevet oprullet i først byretten og senere dem landsret, der i sommer idømte sygeplejersken Christina Aistrup Hansen 12 års fængsel for at have forsøgt at slå fire patienter ihjel på det lokale sygehus.

Flere kollegaer har under retssagen hævdet, at de – lang tid før, at Christina Aistrup Hansen blev anholdt – har haft hende mistænkt for at slå patienter ihjel på hendes vagter. Men først efter en nattevagt 1. marts 2015, hvor adskillige hjertestop overbeviste særligt en kollega om, at der måtte være tale om en forbrydelse, blev der ringet til politiet. Samme dag blev Christina Aistrup Hansen anholdt, og hun har ikke været på sygehuset siden.

Nu mener anklagemyndigheden, at sagen bør få konsekvenser for ikke kun den i dag 33-årige hovedperson.