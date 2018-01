Sygeplejerskesagen fra Nykøbing Falster: Nu tiltales kollega for ikke at have reageret på mistanke om drab på patienter

Hvorfor var der ingen, der reagerede?

Det er et spørgsmål, der har meldt sig igen og igen, mens sygeplejerskesagen fra Nykøbing Falster er blevet oprullet i først byretten og senere landsretten, der i sommer idømte den 34-årige årige Christina Aistrup Hansen 12 års fængsel for at have forsøgt at slå fire patienter ihjel på det lokale sygehus.

Flere kollegaer har under sagen hævdet, at de - lang tid før, at Christina Aistrup Hansen blev anholdt - har haft hende mistænkt for at slå patienter ihjel på hendes vagter. Men først efter en nattevagt 1. marts 2015, hvor adskillige patienter blev uforklarligt dårlige, blev der reageret og ringet til politiet. Samme dag blev Christina Aistrup Hansen anholdt, og hun har været fængslet lige siden.

Nu mener anklagemyndigheden, at sagen bør få konsekvenser for flere personer end den 34-årige.

Endnu en sygeplejerske tiltales nu i sagen.

Hun har udvist grov og gentagen forsømmelse og skødesløshed, fordi hun ikke handlede på de ting, hun fik at vide, mener anklagemyndigheden.

Ifølge anklageskriftet skete det i mindst to tilfælde, at hun ikke reagerede, selv om kollegaer fortalte hende, at de mistænkte Christina Aistrup Hansen for at slå patienter ihjel. Episoderne ligger flere år tilbage i tiden og foregik altså nogle år før, at Christina Aistrup Hansen blev anholdt og senere dømt for at have forsøgt at slå tre patienter ihjel med medicin på hendes sidste nattevagt på akutafdelingen, samt forsøgt at dræbe en fjerde nogle år tidligere.

Den tiltalte reagerede heller ikke på, at der efter sigende opstod færre akutte situationer, da Christina Aistrup Hansen nogle år før sin anholdelse stoppede med at arbejde på afdeling M130 og begyndte på sygehusets akutafdeling i stedet for.

Generelt var der en flerårig periode, hvor den nu tiltalte sygeplejerske undlod at videregive alvorlige anklager og oplysninger til afdelingsledelsen eller sine overordnede.

Alt det bør hun dømmes for, mener anklagemyndigheden.

Hun er tiltalt for at have overtrådt paragraf 75 i den såkaldte autorisationslov for sundhedspersonale. Erklæres hun skyldig, kan hun straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvilken straf, anklagemyndigheden vil have sygeplejersken idømt. Men anklagemyndigheden vil kræve, at hun udover sin straf frakendes retten til at arbejde med det, hun gør i dag.

Opdateres...