Anklageren om 55-årig, mandlig sexkrænker: Ingen indikationer på, at han ville stikke af. Han har været samarbejdsvillig

Med anklagemyndighedens grundlag og sagens fakta har Fanø-Fredeløkke svært ved at se, at mandens forsvinden kunne være undgået, eller at retten nogensinde ville have givet dem ret i, at den 55-årige skulle varetægtsfængsles før dommen.

»Når der ikke er grundlag for noget af dette, så har vi ikke rigtig juridisk grundlag for at anmode om varetægt tidligere, så det har vi heller ikke gjort. Hvis jeg havde forsøgt at varetægtsfængsle ham før det, så ville retten med rimelighed have spurgt, om der var nogen indikationer på, at han har tænkt sig at stikke af? Og så måtte jeg sige, nej, det er der ikke«.

Den 55-årige har heller ikke pligt til at møde op til domsafsigelsen. Domsafsigelsen kan godt foregå, uden at den tiltalte er til stede, selv om alle selvfølgelig regnede med, at han ville komme til domsafsigelsen, forklarer Fanø-Fredeløkke.

Retten udsatte domsafsigelse

I mange sager vil der falde dom samme dag, som der sker procedure. Mandag eftermiddag mødte manden op til bevisførelse, procedure og personlige forhold, men retsmyndigheden valgte at udsætte selve domsafsigelsen til tirsdag.

Det er jo ret svært at forudsige, når han netop har mødt op alle de gange, han skulle Maria Fanø-Fredeløkke, anklager

Dette skete af tidsmæssige årsager på grund af de mange forhold, der skulle diskuteres og vendes, rettens medlemmer imellem. Hvis en tiltalt udebliver på et tidligere tidspunkt i sagen, så skal sagen udsættes med henblik på at finde ham og få ham frem, så sagen kan gennemføres, siger anklager Maria Fanø-Fredeløkke.

»Var der faldet dom mandag eftermiddag, havde vi ikke haft dette problem, for så havde han været der og kunne varetægtsfængsles med det samme. Så det er den særligt tidsmæssige tilrettelæggelse, som vi ikke har indflydelse på, der har gjort det muligt for ham ikke at være til stede til domsafsigelsen«.