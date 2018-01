Lyden af overlevelse i Zoo: Nåååeeehhh Faldt du også i svime over næsehornsungen fra Zoo? Det skal du ikke være flov over. Ikke bare er det vejen til overlevelse. Du bliver også et bedre menneske, mener hjerneforsker.

»Kommer den egentlig ud af rumpetten eller ud af tissekonen?«

Sådan spørger Nanna Tornberg sin veninde Selma Servé, i Zoo i København, hvor de to 7 årige piger er inde i staldens skarpe, men lune luft for at opleve den nyfødte ’næsehornsbaby’ sammen med Jane Jakobsen.

I det gyldne hø på den anden side af metaltremmerne går Zuri, den stolte moder uroligt rundt for at skærme ungen, der blev født onsdag aften 20.40, men som nu, torsdag ved middagstid, mindre end et døgn senere er klar til at gå rundt, die og modtage folkets gunst.

Når de to piger taler om en næsehornsbaby, rammer de hovedet præcis på sømmet. For at både mennesker og dyr er søde som små – selv når det gælder sære dinosaurlignende skabninger som det hvide afrikanske næsehorn. Det er grundlaget for levende væsner på jorden.

’Cute’ er vejen frem

»Jeg fik en SMS i går fra Belgien fra en af vores udenlandske medarbejdere, der havde set fødslen på livestreamning, og som bare skrev ’cute’. Det er naturens måde at sikre, at ungerne overlever«, forklarer videnskabelig direktør for Zoo Bengt Holst.

Trods en fødselsvægt på 50 kilo ser hannæsehornet, 17 timer gammel, lille og sød ud ved siden af moderen Zuri. Det har både dyr og mennesker levet højt på længe. Foto: Peter Hove Olsen

Nåååeeehhh-faktoren betyder, at voksne vil undlade at angribe ungen og i nogle tilfælde vil hjælpe med mad eller læ eller ligefrem tage ungen til sig som sin egen.

»En forsvarsløs nuttet unge kalder på empati og beskyttertrangen. Vi taler om ’unge-træk’. Høj pande, store kinder, og at ansigtet er lille i forhold til hovedet. Det går usikkert – som vi kender det fra Bambi og har særlige lyde. Når den vokser op, mister den disse træk og skal konkurrere på lige fod med andre voksne«.

Nåååeeehhh-faktoren betyder også noget for Zoo. En unge hos elefanterne, girafferne eller isbjørnene kan trække antallet af gæster op med op til 20 procent. Og lige nu venter Bengt Holst spændt på nye pandaer til efteråret. Hvis de får en unge i 2020, går det amok.

»Pandaen er jo plysdyret over alle. Den opmærksomhed er vi glade for. For så kan vi fortælle dyrenes vigtige historier til rigtig mange mennesker. F.eks. om at det hvide afrikanske næsehorner ved at blive udryddet af krybskytter i Sydafrika, fordi man i Sydøstasien tror, pulver fra hornet kan kurere cancer, og på det seneste også er begyndt at bruge det som statussymbol på kaminhylden«, forklarer Bengt Holst.

Zoo er ved et samarbejde med nationalparken Pilanesberg i Sydafrika med i aktivt at bevare bestanden, der for nogle år siden lå stabilt på 20.000, men nu falder med 15-1800 om året.

»Er den begyndt at die? Vi var så bekymrede, at vi så den i går og hørte, at den havde svært ved det«.

Linda, der helst ikke vil have sit efternavn i avisen, kommer stormende ind i stalden. Hun og hendes børn har været medlemmer af Zoo i 21 år og følger hver dyrefødsel via nyhedsbrev, SMS-alarm og web-tv.

Men dyrlæge Mads Bertelsen, der lige har givet interview, kan fortælle hende, at den fine lille hanunge efter lidt famlen fandt frem til patterne allerede 40 minutter efter fødslen har været velforsynet siden.

Lindas følelser for det lille dyr – 50 kilo ved fødslen – er urmenneskelige.

Det fortæller professor Morten Kringelbach på telefonen fra Oxford University, hvor han leder et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet om musik, forældrehjernen og nydelse generelt.

I hjerneskannere har man iagttaget, hvad der sker, når en voksen ser en kær baby på skærmen.