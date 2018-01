Minder om sexovergreb kunne ikke føre til erstatning Kvinde blev syg af minder fra barndommen. Først blev to mænd idømt fængsel for overgreb mod hende. Så blev de frikendt. Nu blev de det igen.

Det lykkedes ikke for en 32-årig kvinde, Lea Vesterby Olesen, at få erstatning for de seksuelle overgreb, som hun mener, at to mænd udsatte hende for i hendes barndom i en lille vestjysk landsby.

Overgreb hun som voksen har gennemlevet i form af kraftige hukommelsesglimt.

De to mænd blev først i 2013 idømt fængselsstraf for overgrebene, men siden blev de frifundet med et snævert flertal på 3-2 i landsretten. Landsretten skrev i dommen, at »det kan ikke afvises, at de tiltalte har krænket Lea Vesterby Olesen seksuelt«, men beviserne var bare ikke stærke nok.

Retten i Herning har torsdag afvist hendes krav om en erstatning på 440.000 kroner, og det er Lea Vesterby Olesen ærgerlig og frustreret over.

Det er ikke pengene

»Det handler ikke om pengene, men om at få anerkendelse af, at der skete noget forkert dengang. Det er ikke kun min kamp, men en kamp på vegne af alle dem, der har været udsat for overgreb som børn for mange år siden, og hvor klare beviser kan være svære at finde«, siger Lea Vesterby Olesen.

De ene af de to frifundne mænd er tidligere dømt for overgreb mod en af Lea Vesterby Olesens legekammerater dengang, mens den anden mand har erkendt at have krænket sin datter seksuelt.

Men i sagen om Lea Vesterby Olesen har begge erklæret sig uskyldige.

Lea Vesterby Olesen (til højre) med sin forsvarer, da sagen kørte i Vestre Landsret i 2015. Tegning: Mette Dreyer

Da Civilstyrelsen sidste år bevilgede kvinden fri proces til at rejse civil retssag mod de to frifundne skete det blandt andet med henvisning til, at landsretten ikke havde kunnet udelukke, at der vitterligt var sket overgreb. Kravet til beviser i civile sager er ikke så skrappe som i kriminalsager.

Hvad skete der på det gamle plejehjem?

Med dagens afgørelse bliver det formentlig aldrig opklaret, hvad der egentlig foregik i starten af 1990erne på det tidligere plejehjem i den lille vestjyske landsby Nørre Bork, hvor flere enlige mænd boede i små lejligheder.

Det var her, Lea Vesterby Olesen mener, at hun blev udsat for overgreb, som hun har gennemlevet igen og igen som voksen i form af pludselige og overvældende flashbacks. Det som man i psykologien kalder »genfundne minder«, som kan opstå efter mange år, hvor personen tilsyneladende har fortrængt traumatiske oplevelser.

Lea Vesterby Olesen anmeldte sagen i 2011, og hun er i forbindelse med sine hukommelsesanfald blevet ramt af spiseforstyrrelse, angst og ptsd, posttraumatisk stresssyndrom, som hun er i behandling for.

Hans liv er ødelagt

De to mænd bliver frikendt med henvisning til, at de ikke kan dømmes for det samme, som de er frifundet for.

Lea Vesterby Olesens advokat, Dorthe Kynde Nielsen, mener, at dommerne i den civile sag har undladt at tage stilling til, om der alligevel kan være sket en eller anden form overgreb, som der efter hendes opfattelse er mange indicier for.

Blandt andet bad kommunen allerede dengang politiet undersøge, om Lea Vesterby Olesen skulle være offer for seksualforbrydelser, da hun ændrede adfærd fra at være en glad pige til at virke indesluttet og forpint. Sagen førte dog ikke til noget.

Forsvarer for den ene af de nu frifundne, Jakob Fastrup, er meget tilfreds med, at retten i Herning nu har slået fast, at det ville stride mod dansk retspraksis, hvis de to mænd på baggrund af den samme bevisførelse blev dømt ved et civilt søgsmål efter at være frifundet ved en kriminalsag.